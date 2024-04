Cet aspirateur Rowenta est à son prix le plus bas

Le Rowenta Compact Power XXL : petit puissant

Le Compact Power XXL est un aspirateur au gabarit réduit. Facile à emporter et à ranger, il vous fait économiser de l'espace dans votre placard.

Il présente pourtant des caractéristiques intéressantes pour un nettoyage parfait de votre logement. Cet aspirateur sans sac dispose d'un réservoir extra large de 2,5 litres. Il conviendra même aux grands logements. Son moteur Effitech de 550 W, avec ses trois niveaux de filtration, est capable de capturer jusqu'à 99,98 % de la poussière.

Il peut aspirer sur tous les sols, y compris les tapis. Doté d'un câble long de 6,2 mètres, il vous offre un grand rayon d'action.

Points forts :

Son système Clean Express pour une vidange sans se salir les mains.

Ses trois niveaux de filtration.

Son réservoir extra large.

Points faibles :

Plutôt bruyant.

Il est au prix de 69,99 €.

Commander le Rowenta Compact Power XXL

Le choix Cdiscount : l'aspirateur-balai Rowenta X-Force 8.60

Cdiscount propose un autre appareil Rowenta : l'aspirateur-balai sans fil Rowenta X-Force 8.60 YY5034FE. Sa batterie amovible affiche jusqu'à 45 minutes d'autonomie.

Il dispose d'un bac collecteur de 0,55 litre. Avec sa puissance de 100 air watts, il suffira pour la plupart des logements. Il est capable de filtrer jusqu'à 99 % de la poussière aspirée. L'appareil comporte un manche articulé : il se plie afin de vous aider à nettoyer sous vos meubles.

Rowenta l'accompagne d'une multitude d'accessoires. Sa brossette convient à la plupart des surfaces. Le suceur fente est adapté aux recoins.

Cet aspirateur sans fil est à 179,99 €.

Points forts :

Son manche articulé.

Sa bonne autonomie.

Sa puissance élevée d'aspiration.

Points faibles :

Son tarif plus élevé.

Acheter le Rowenta X-Force 8.60

Choisissez le Compact Power XXL pour vos usages les plus fréquents. Le X-Force est une alternative à envisager si vous avez besoin d'un appareil plus amovible. Choisissez votre nouvel appareil électroménager et passez la commande sur le site marchand Cdiscount !