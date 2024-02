Cette tablette tactile Samsung Galaxy Tab A8 au meilleur prix en ce moment

Amazon propose la tablette Samsung Tab A8 à moins de 200 €, une belle option pour remplacer votre ancien appareil sans payer le prix fort. Découvrez dès maintenant ses caractéristiques.

La Samsung Galaxy Tab A8, une tablette 10,5" remarquable d'endurance

Plus précisément, cette tablette tactile vous attend à 176,37 €, un super prix pour un tel appareil.

La Tab A8 s'adresse sans problème aux amateurs de contenus multimédias. En emportant une dalle de 10,5", elle présente un résultat confortable. Sa qualité est renforcée par une définition full HD riche en détails (1 920 x 1 080 pixels).

Pesant 508 grammes, elle est suffisamment légère pour vous suivre dans les transports ou pour être glissée dans votre sac.

Cet appareil high-tech présente aussi une très bonne autonomie, la batterie de 7 040 mAh lui permet de tenir plus de 17 heures loin de toute prise électrique. Cet accumulateur est aussi compatible avec la recharge rapide de 15 W.

Par rapport à la génération précédente, la Galaxy Tab A8 améliore ses performances. Désormais équipée d'une puce Tiger T618 et de jusqu'à 4 Go de mémoire vive, elle parvient à satisfaire la plupart des applications actuelles.

Les Avantages :

Son prix.

Son design compact.

Sa qualité full HD.

Les Inconvénients :

Capacité de mémoire.

Achetez la Samsung Tab A8 sur Amazon

Restez dans les excellents rapports qualité-prix avec la Galaxy Tab A9+

Toujours pour moins de 200 €, Amazon présente aussi la Samsung Galaxy A9+, une alternative encore plus performante. Cette fois, l'utilisateur profite d'un processeur Qualcomm Snapdragon 695, encore plus efficace et rapide.

La marque le combine à une dalle LCD de 11" affichant une définition supérieure à la full HD (1 920 x 1 200 pixels) dans un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le visionnage de vidéos devient encore plus captivant.

Commandez la Samsung Tab A9+

N'attendez pas et partez découvrir les tablettes de Samsung directement sur le site d'Amazon.