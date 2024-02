Découvrez ce bijou de technologie signé Acer

Il s'agit du Nitro 5 dans sa configuration 17,3". Adressé aux amateurs de jeux vidéo les plus exigeants, il affiche une remise de 300 € pour une durée très limitée. L'appareil brille par les performances de ses composants, en particulier sa carte graphique NVIDIA.

Des composants surpuissants pour vos jeux vidéo favoris : la solution Acer

Le Nitro 5 vous étonnera d'abord par la puissance de sa carte graphique. La NVIDIA GeForce RTX 4060 fait partie des solutions les plus efficaces. Ses 8 Go de mémoire dédiée lui permettent de satisfaire les exigences de n'importe quel jeu.

L'appareil est doté d'un processeur Intel Core i7 de deuxième génération avec 16 Go de mémoire vive. Les 512 Go de stockage seront suffisants pour accueillir un grand nombre de titres.

Le Nitro 5 possède un grand écran de 17,3" rafraîchi en 144 Hz. Il vous assure une fluidité extrême dans tous vos jeux vous donnant un avantage face à vos adversaires. Les plus grands gamers ne feront pas surchauffer ce PC grâce à ses deux ventilateurs. Ses quatre sorties d'air permettent de refroidir continuellement l'appareil, évitant toute surchauffe. Acer vous donne la possibilité de régler les ventilateurs de la vitesse à l'éclairage.

À l'occasion d'une vente flash, Amazon présente l'Acer Nitro 5 AN517-55-74QE à 1 249,99 € au lieu de 1 549,00 €. Cette réduction de 300 € constitue une baisse immédiate de 19 % par rapport au prix normal.

Passez à l'ordinateur fixe avec ce PC gamer Megaport

Amazon vous présente une alternative intéressante avec le PC fixe de la marque Megaport. Avec son processeur Intel Core i7 et sa carte graphique RTX 4060, cette version de bureau vous assure des résultats équivalents, voire supérieurs.

La marque complète l'offre avec un SSD de 1 To, vous permettant de recevoir encore plus de fichiers et de jeux.

Pensez à Amazon pour vos futures configurations de jeux. Le site marchand est en mesure de vous suggérer les meilleures alternatives des plus grandes marques, comme ASUS, Lenovo ou MSI. Avec les ventes flash, vous avez régulièrement de nouvelles possibilités pour vous équiper moins cher.