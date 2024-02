Découvrez les meilleures marques de robots cuiseurs

La plupart des appareils comprennent une foule de recettes, vous promettant de réussir la cuisson de chaque ingrédient sans même y prêter attention. Des fonctionnalités supplémentaires sont présentes, comme la connexion sans fil ou la facilité d'entretien. Ce comparatif de trois robots cuiseurs vous donnera quelques bons exemples.

Le Moulinex Cookeo+ : 80 % d'énergie en moins pour vos plats de tous les jours

Le multicuiseur Moulinex Cookeo+ révolutionne votre expérience culinaire en rendant la préparation des repas rapide, simple et délicieuse. Avec plus de 200 recettes disponibles en moins de 10 minutes, ce bijou de technologie offre une solution pratique pour les repas du quotidien.

L'application MyMoulinex avec ses 150 recettes intégrées ajoute une touche d'inspiration. L'écran du Cookeo+ guide pas à pas, adaptant la cuisson en fonction des ingrédients, des quantités et du nombre de convives.

La cuisson sous pression, jusqu'à cinq fois plus rapide, permet d'économiser jusqu'à 80 % d'énergie, faisant du Cookeo+ un choix efficace et écoresponsable.

Avec une réparabilité de 15 ans, il s'inscrit dans une démarche durable. Les six modes de cuisson, la gestion sans surveillance. Avec ceci, la fonction friteuse sans huile avec l'accessoire Extra Crisp ajoute encore à sa polyvalence. L'article est inclus avec une cuve de 6 L antiadhésive, un panier vapeur et une louche, tous compatibles avec votre lave-vaisselle.

Découvrez votre nouveau chef cuisinier en fer et en circuits !

Le Fagor FG2804, entre connectivité et fonction Reverse

Le robot cuiseur Fagor FG2804 est un allié puissant et intuitif en cuisine. Son bol en acier inoxydable de 5 L offre une capacité généreuse, soutenu par 10 vitesses, un timer jusqu'à 100 minutes avec balance intégrée.

L'écran LED tactile de 10 pouces simplifie la navigation. Doté de la connectivité Wi-Fi, le FG2804 propose un vaste choix de 400 recettes téléchargeables avec des mises à jour mensuelles.

Il dispose aussi d'une fonction Reverse assurant une manipulation optimale pour les pâtes, gâteaux, risottos, les soupes ou les ragoûts.

La possibilité de rechercher des recettes par ingrédient et d'ajouter des favoris personnalise l'expérience culinaire. Lavable au lave-vaisselle, il intègre des fonctionnalités modernes, comme des vidéos d'aide, une interface Do It Yourself simplifiant les courses en ligne.

Découvrez votre nouveau chef cuisinier en fer et en circuits !

Le Robby RobiCook et ses 500 recettes

Le robot cuiseur multifonction RobiCook de Robby offre une expérience culinaire inégalée avec 500 recettes intégrées. Conçu pour régaler jusqu'à six personnes, il guide les utilisateurs à travers une variété de plats grâce à son écran tactile haute définition.

Les 500 recettes, en plus d'inclure des mises à jour régulières, couvrent diverses catégories pour satisfaire tous les goûts. La fonction de pesée est intégrée. Les nombreux accessoires s'ajoutent à la polyvalence du RobiCook.

Il ajoute huit programmes entièrement automatisés. Ces derniers vous permettent d'accéder plus rapidement aux fonctions de tous les jours. La température, la vitesse ou la durée de cuisson sont prédéfinies, vous faisant gagner du temps pour votre préparation.

Connecté en Wi-Fi, il reste à jour avec de nouvelles recettes. Il offre des suggestions intelligentes basées sur les préférences personnelles. La fonction de recherche par ingrédient simplifie la planification des repas. La création d'une bibliothèque de plats personnalisés garantit une expérience culinaire unique.

Découvrez votre nouveau chef cuisinier en fer et en circuits !

Vous l'aurez compris : les robots cuiseurs assurent bien plus de services comparés à la simple cuisson de votre riz ou de vos pâtes. Ils sont bien plus polyvalents, leur connectivité sans fil leur apportant des centaines de recettes supplémentaires. Passez chez Cdiscount pour en apprendre plus sur ces appareils.