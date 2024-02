La montre connectée Apple Watch Series 8 à moins de 450 €

Avec son GPS intégré, l'Apple Watch Series 8 est l'outil indispensable à attacher à votre poignet pour trouver votre route en toutes circonstances. Mais ce n'est pas tout ! Avec ses capteurs dédiés à la qualité du sommeil, trouvez le chemin vers un sommeil paisible. Analysez votre sommeil, suivez votre itinéraire, étudiez vos performances... L'Apple Watch Series n'attend plus que votre poignet !

Détails de l'offre : une montre haut de gamme utile

Cdiscount cède l'Apple Watch Serie 8 à 409,99 € sur son catalogue. Pour les membres Cdiscount à Volonté, le prix réduit encore : 25 % vous seront remboursés sur votre cagnotte.

Sa livraison gratuite vous garantit encore plus d'économies. Prenez seulement le temps de découvrir les différents coloris disponibles et les facilités de paiement. Si nécessaire, Cdiscount vous l'expédie à partir de 15,48 €/mois.

Apple Watch Series 8 : les fonctions à connaître

Parmi les fonctionnalités à retenir de l'Apple Watch Series 8, retenez d'abord son GPS intégré. L'appareil peut vous suivre partout en dehors des routes et vous retracer vos plus beaux parcours. Avec sa technologie Cellular, vous avez la possibilité de rester connecté en permanence : passez de vos appels à vos SMS à votre musique préférée sans même avoir besoin de votre iPhone.

Son écran Retina présente un design bord à bord. Toujours activé, il est suffisamment lumineux pour rester lisible en toutes circonstances : une sortie dans la pénombre ? Aucun souci, vous aurez toujours la possibilité de lire ce qu'indique votre montre !

Une multitude de capteurs mesurent votre température corporelle, réalisent des électrocardiogrammes ou déterminent la qualité de votre sommeil. Votre qualité de vie est améliorée dans son entièreté. En cas de chute, sa fonctionnalité Détection des accidents vous permet d'enclencher un appel d'urgence instantanément.

La Series 8 s'adapte à vos besoins personnels. Mesdames, elle suit votre cycle menstruel. Sportifs, elle vous fournit de nouvelles données de pointe pour personnaliser vos séances d'entraînement. Amateurs de tout-en-un, plus besoin de carte bancaire, elle vous permet de payer d'un simple geste de poignet.

Alternative signée Samsung : la Galaxy Watch5 Pro et son autonomie étendue

Très résistante et endurante, Samsung possède une alternative avec la montre Galaxy Watch5 Pro. Elle emporte même la plus grande batterie jamais ajoutée à un objet connecté de la marque.

Adaptée aux sports extrêmes, elle assure un suivi détaillé de votre itinéraire et de vos performances. En plus de son capteur BioActive 3-en-1, elle affiche une étanchéité certifiée IP68 et 5 ATM, vous accompagnant jusqu'à 50 mètres de profondeur.

Comptez sur la montre Apple Watch Series 8 pour vous suivre dans toutes vos activités quotidiennes. Avec l'aide de Cdiscount, vous pouvez vous l'offrir pour 459 € seulement. Pour une alternative signée Samsung à moins de 410 €, optez pour la Galaxy Watch5 Pro. Attention, ces prix bas risquent de ne pas durer !