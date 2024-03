Nouvelle promo sur cette montre connectée Samsung

Prenez soin de retenir un modèle capable de suivre vos activités quotidiennes. Vous cherchez à améliorer vos capacités sportives ou à suivre la qualité de votre sommeil, profitez de la promotion offerte par Samsung sur la montre Galaxy Watch6 en vente chez Cdiscount.

Les caractéristiques principales de la Galaxy Watch6 Classic

Commençons par les informations techniques essentielles de la Galaxy Watch6 Classic. Elle emporte un processeur Exynos W920 accompagné de 8 Go de mémoire interne. Elle dispose d'un écran 30 % plus grand doté de la technologie AMOLED. Plus lumineux, il reste lisible en toute circonstance.

Compatible avec les smartphones Android et iOS, la Samsung Galaxy Watch6 Classic comprend des capteurs permettant de suivre votre sommeil, vous donnant des informations utiles pour l'améliorer. Elle vous accompagne durant vos activités sportives grâce à son étanchéité certifiée IP68 et 5ATM. Elle peut même vous donner des informations sur votre cycle menstruel.

Samsung annonce une autonomie maximale de 40 heures avec l'écran toujours allumé (Always On Display) et jusqu'à 48 heures sans cette fonction.

Les points forts :

L'élégance de son design.

Sa grande autonomie.

Ses fonctionnalités, intégrant même le cycle menstruel.

Les points faibles :

Son prix élevé.

Quelques fonctions manquantes par rapport à l'Apple Watch.

S'offrir la Galaxy Watch6 Classic

Et si vous passiez à la montre très haut de gamme d'Apple ?

Concurrent direct de Samsung, Apple propose sa Watch Series 9, une solution très haut de gamme. Vous pouvez la commander pour 449 € chez Cdiscount avec différents coloris disponibles.

L'appareil est plus orienté high-tech. Il repose sur un écran plus lisible comparé à la précédente génération. La nouvelle puce, la SiP S9, lui assure de meilleures performances, mais aussi une luminosité plus élevée.

L'Apple Watch Serie 9 est disponible dans un format GPS ou GPS+Cellular. Elle pourra vous suivre durant vos escapades en dehors des sentiers battus. Elle vous permettra aussi de payer sans contact ou d'obtenir des informations importantes sur votre santé. Toutes ses fonctionnalités sont accessibles à la voix avec l'assistant Siri intégré.

Points forts :

Le style, davantage high-tech.

La compatibilité avec Siri.

La technologie GPS et cellulaire.

Points faibles :

Un prix très élevé.

Seulement pour l'environnement iOS.

S'offrir la Apple Watch Series 9

Choisissez entre la Galaxy Watch6 Classic de Samsung ou pour l'Apple Watch Serie 9. Elles sont en promotion sur le site marchand Cdiscount. Notre conseil : définissez vos habitudes de vie avant d'acheter une nouvelle montre adaptée à vos besoins.