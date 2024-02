Offrez-vous cette borne de recharge pour votre voiture électrique

Mais avez-vous pensé à sa recharge ? Les bornes murales à domicile, ou wallbox, présentent leur lot d'avantages. Elle est bien plus performante qu'une prise de courant traditionnelle. Leur installation vous permet une recharge plus rapide de votre nouvelle voiture électrique. Aujourd'hui, nous vous proposons l'une de ces wallbox disponibles à bon prix chez Cdiscount.

Les détails de l'offre Cdiscount sur la borne de recharge Morec

Le modèle de la marque Morec vous attend en ce moment à 329,99 € sur le site marchand français. L'appareil présente un prix intéressant !

Cdiscount ajoute la livraison gratuite. Cela vous assure de ne pas payer plus cher pour la réception de votre nouvel équipement. L'enseigne vous débarrasse d'un ancien article. Vous gagnez de la place !

Vous avez la possibilité de régler en quatre fois, à raison de 84,55 €/mois. Si vous faites partie des détenteurs de la carte Cdiscount, vous pouvez même aller jusqu'à 20 mensualités.

Opter pour la wallbox 7 kW dès maintenant

La wallbox de Morec et ses 7 kW : une borne pour les recharges simples

Il y a plusieurs éléments à savoir sur cette borne de recharge. Ce modèle présente une puissance de 7 kW 32 A.

Il s'agit de la norme la plus élevée pour les équipements en monophasé. Cette dernière étant la plus facile et la moins onéreuse à installer. Cette wallbox vous assure une recharge rapide. Le tout, en vous assurant une installation simple. Vous n'aurez pas besoin de demander une ouverture de ligne en triphasé.

Ce boîtier comprend même une puce lui permettant de reprendre automatiquement du service suite à une panne.

L'ensemble dispose d'un long câble (6 mètres) avec une fiche standard pour les véhicules. Il présente une certification IP66. Son étanchéité lui permet de résister à la poussière et à la pluie.

Opter pour la wallbox 7 kW dès maintenant

Gagnez en puissance avec la wallbox 11 kW de Morec

7 kW ne vous suffisent pas ? Passez au triphasé avec la wallbox 11 kW 16 A de Morec. Pour les utilisations les plus fréquentes ou pour les véhicules les plus endurants, cette solution est très intéressante.

L'appareil s'accompagne d'une fiche de recharge de type 2. Cela vous assurera une charge bien plus rapide au quotidien. Il conserve l'écran LCD vous permettant de toujours avoir les informations importantes à disposition.

Découvrir la wallbox 11 kW

Avec cet équipement, votre voiture sera bientôt prête à rouler. Découvrez les wallbox de la marque Morec et choisissez celle qui conviendra à votre véhicule et à vos usages. Cdiscount se charge de vous la livrer au meilleur prix.