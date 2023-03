Préparez vos vacances d’été avec SNCF Connect

En plus de constituer un geste écologique, le train et la SNCF vous font voyager plus sereinement et de vous offrent de grandes économies.

Plus vous réservez tôt et moins vos billets seront chers. La SNCF et son service SNCF Connect l'ont bien compris. La preuve : les billets de la prochaine période estivale sont déjà accessibles à la réservation avec des prix très bas. C'est l'occasion de partir en vacances pour moins cher, mais aussi de découvrir les offres accessibles tout le reste de l'année. Continuez votre lecture : nous vous donnons toutes les informations essentielles.

Billets SNCF : toutes les raisons de préférer le train pour vos prochaines vacances

Les transports en commun présentent plein d'avantages au moment des vacances. Que vous soyez une personne seule, un couple ou une grande famille, la SNCF vous fait d'abord voyager avec sérénité.

Dites adieu au stress de la route et aux temps de repos indispensables sur les aires d'autoroute. Une fois à bord de votre train, vous n'avez plus à vous occuper de rien. Oubliez la crainte d'une panne ou le ticket de péage à chercher au moment d'arriver au portique. Vous et vos enfants pourrez jouer ou dormir, des activités impensables en tant que conducteur automobile.

Les billets de train sont extrêmement abordables en comparaison d'un trajet en voiture. Avec la hausse du prix de l'essence, ils vous font faire des économies considérables par rapport à un déplacement semblable avec votre auto. Vous gagnerez également de l'argent au moment d'arriver : avec la SNCF, il n'y a pas de parking à trouver et à payer. Pour optimiser vos économies, il suffit de réserver le plus tôt possible.

Les déplacements en train sont également moins émetteurs en gaz à effet de serre que la voiture. En privilégiant ce transport en commun, vous faites un premier geste en faveur de l'environnement.

Réservez vos billets de train avec SNCF Connect et partez en vacances où vous le souhaitez

Ce ne sont pas les seuls avantages à favoriser le train pour la préparation de vos vacances. La plupart des trains de la SNCF disposent de prises électriques et du Wi-Fi gratuit. Vous profitez d'un espace aéré et de sièges confortables pour vous détendre.

La SNCF prend soin de vous à tout moment, assurant notamment un service de restauration à bord. Mais, en plus, en cas de problème, elle vous rembourse tout ou partie de votre billet et vous trouvera une alternative. Le vaste réseau de bus se chargera de vous amener à bon port, un service dont vous ne disposerez jamais en cas de panne de voiture.

Avec 1 500 gares et 1 500 haltes ferroviaires, la SNCF vous emmène partout en France. Cet été, vous prévoyez de découvrir Bordeaux et le reste de la Gironde ? Ou vous préférez partir voir le soleil de la Côte d'Azur ? Le réseau vous attend et vous accompagne aussi à l'étranger. Vous aimeriez voir Londres ? Des billets Eurostar sont sur SNCF Connect. Vous préférez Madrid ? Des billets de TGV sont sur SNCF Connect. Vous l'aurez compris : pour vos prochaines vacances, toute l'Europe est à vous.

Découvrir tous les billets de train pour les vacances d'été sur SNCF Connect

Des cartes et abonnements pour vos vacances, et le reste de l'année aussi

Avant de réserver, prenez aussi le temps de découvrir les différents abonnements mis au point par SNCF. Les cartes, par exemple, fourmillent d'avantages supplémentaires. Grâce à aux cartes Jeune, Adulte et Senior, toutes les tranches d'âge profitent de prix réduits sur leurs billets de train :

30% de remise sur vos voyages, toute l'année.

Pour les familles, 60% de réduction sur les billets de 3 enfants accompagnants.

15% de remise sur les services de la SNCF.

Ces cartes vous feront aussi profiter de prix plafonnés. Disponibles pour 49 €, les cartes de la SNCF sont rentabilisées dès votre premier trajet en train.

Le reste de l'année, découvrez aussi la carte Liberté et ses billets flexibles (avec facilités d'échange et de remboursement). Voyageurs fréquents, pensez à souscrire à :

L'abonnement MAX Actif. Idéal pour les personnes prenant le train 2 à 3 fois par semaine, il vous assure jusqu'à 250 réservations à 0 €.

L'abonnement MAX Jeune vous offrant des billets à 0 € jusqu'à vos 27 ans.

Voir tous les abonnements SNCF à petits prix sur SNCF Connect

Nous avons tous une bonne raison de préférer le train pour nos prochaines vacances. En plus de tous les avantages déjà mentionnés, SNCF Connect est aussi une application et un site Web faciles à utiliser. Essayez sans tarder, vous verrez : les billets de vos vacances peuvent être prêts en quelques minutes seulement.