Profitez des promotions sur les caméras de sécurité Blink

La Blink Mini, la sécurité en toute simplicité

La caméra de surveillance intérieure Blink Mini vous offre une tranquillité d'esprit en surveillant l'intérieur de votre domicile de jour comme de nuit. Compacte et facile à installer, cette caméra HD 1 080 p se branche directement, offrant une détection de mouvements et un audio bidirectionnel pour une surveillance complète.

Recevez des notifications instantanées sur votre smartphone dès qu'un mouvement est détecté et personnalisez les zones de détection : voyez uniquement ce qui compte vraiment !

La fonction Vidéo en direct et l'audio bidirectionnel vous permettent de voir et d'entendre les mouvements de la maison. Vous pouvez même communiquer avec vos proches ou animaux de compagnie. La compatibilité avec Alexa vous permet de contrôler la caméra avec votre voix. Sa configuration est rapide et facile : branchez la caméra, connectez-vous au Wi-Fi et suivez les instructions dans l'application Blink Home Monitor gratuite.

La Blink Mini Pan-Tilt Camera, la surveillance à 360°

La caméra Blink Mini Pan-Tilt présente une solution légèrement différente. Sa conception vous offre une vue 360° de votre pièce, accessible depuis votre smartphone, tablette ou appareil Alexa compatible. Orientez-la et inclinez-la facilement depuis l'application Blink pour une surveillance optimale avec la vision diurne HD et nocturne infrarouge.

Recevez des notifications en temps réel sur votre smartphone et interagissez avec la caméra où que vous soyez.

Cette caméra conserve la simplicité d'installation. Branchez-la, connectez-vous au Wi-Fi et suivez les instructions dans l'application Blink. La compatibilité avec Alexa vous permet de contrôler la caméra par commande vocale.

La Blink Outdoor, pour la surveillance extérieure de votre maison

La caméra de surveillance HD sans fil Blink Outdoor fonctionne grâce à deux piles AA au lithium (incluses). Elle peut fonctionner jusqu'à deux ans, offrant une autonomie exceptionnelle.

Conçue pour résister aux intempéries, la Blink Outdoor sécurise votre domicile, à l'intérieur comme à l'extérieur, par tous les temps. Personnalisez les zones de détection de mouvements dans l'application Blink Home Monitor pour recevoir des notifications ciblées sur votre téléphone.

La fonction Vidéo en direct et l'audio bidirectionnel vous permettent de voir, d'entendre et de parler à vos visiteurs en temps réel. Pour l'installation, elle se veut facile et ne nécessite ni raccordement ni intervention d'un professionnel. La compatibilité avec Alexa vous permet de surveiller votre domicile par commande vocale.

La Blink Video Doorbell, une caméra et une sonnette en même temps

Répondez à votre porte de n'importe où et réunissez deux appareils avec le Blink Video Doorbell. Offrant une vidéo HD 1 080 p de jour et une alternative infrarouge la nuit, cette sonnette intelligente est équipée d'un audio bidirectionnel pour une communication facile.

Alimentée par deux piles AA au lithium, la Blink Video Doorbell présente une longue autonomie et des notifications personnalisées. Raccordez-la à vos fils de sonnette existants ou utilisez le Blink Sync Module (vendu séparément) pour obtenir la vidéo en direct et l'audio bidirectionnel à la demande.

Outre l'abonnement Blink, vous pouvez aussi opter pour le stockage local avec le Blink Sync Module 2 et une clé USB (non inclus).

