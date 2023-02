Quelle est la meilleure tablette à choisir pour travailler en remote ?

C'est une vaste question. Pourtant, de nombreux travailleurs continuent leurs activités bien au-delà de leurs horaires de bureau. D'autres multiplient les lieux de travail : en clientèle, chez des collègues, dans les transports ou même à la maison...

C'est pourquoi ils ont besoin d'un appareil capable de les suivre n'importe où. La puissance de calcul, la taille de l'écran ou le système d'exploitation sont autant de critères dont il faut tenir compte. Et que penser des ordinateurs et tablettes hybrides ? Ce guide vous aidera à choisir un modèle correspondant à vos besoins, avec différents exemples en plus.

La puissance de calcul, toujours incontournable

Par son gabarit bien plus compact, les composants d'une tablette sont globalement moins puissants que ceux équipant un ordinateur. Cela ne signifie pas que ces composants n'ont pas d'importance dans le choix d'une tablette.

Une tablette disposant d'un processeur haut de gamme ou d'une grande quantité de mémoire vive répondra à des besoins supplémentaires. C'est le cas des applications graphiques : les designers apprécieront les modèles disposant de 16 Go de mémoire vive. Les plus puissantes disposent même d'un chipset graphique dédié, prenant en charge les applications les plus gourmandes en ressources.

Un bon exemple chez Apple : l'iPad Pro 11". Cette tablette tactile comprend la nouvelle puce M2 directement conçue par la marque. Incluant un CPU à 8 cœurs et un GPU à 10 cœurs, elle est en mesure de satisfaire n'importe quel usage personnel ou professionnel. Elle bénéficie aussi de la dernière technologie de communication sans fil : le Wi-Fi 6 802.11 ax.

L'Apple iPad Pro 11" à 1 069,99 € chez Darty

La taille de l'écran : les avantages des modèles 12"

La plupart des usages professionnels excluent les tablettes de 7" à 10", souvent trop petites pour maintenir sa productivité en dehors du bureau. Seule exception : si vous avez de petites mains et que vous entendez tenir votre tablette d'une seule main. Leur poids léger reste idéal pour des utilisations longues.

Dans les cas où vous travaillez confortablement assis et que vous pouvez manipuler votre appareil à deux mains, préférez les tablettes tactiles de 10" et 12". Les grandes dalles vous permettent d'afficher plusieurs fenêtres, vous offrant un gain sensible en productivité. En général, ces modèles présentent aussi une plus grande définition, permettant aux travailleurs de l'image de bénéficier d'un plus grand nombre de détails.

Notre exemple se dirige donc vers une tablette 12,4" de Samsung, la Galaxy Tab S7 FE. En plus des performances élevées apportées par le processeur Snapdragon 778G, elle est fournie avec un S Pen, utile pour les graphismes et la prise de notes. Samsung a apporté un soin particulier à l'ergonomie et au cadre. Son style épuré simplifie la prise en main.

La Samsung Galaxy Tab S7 FE à 649,99 € chez Fnac

La question du système d'exploitation... et de son catalogue associé

Les tablettes disposent de leurs propres systèmes d'exploitation. Aux traditionnels leaders du marché (Android et iOS) se sont ajoutées des alternatives, comme ChromeOS. C'est un critère à ne pas négliger dans l'achat d'une tablette.

Les plus grandes références aujourd'hui disponibles sont toutes des valeurs sûres. Si vous disposez d'un ordinateur, il est cependant recommandé de choisir un OS qui vous permette de prendre rapidement vos marques. Par exemple, si vous possédez déjà un Mac d'Apple, les iPad vous aideront à retrouver certains réflexes sur votre tablette. Il y a également la question de la compatibilité : par exemple, pour brancher votre iPad et sa prise Lightning sur un ordinateur Windows, vous aurez besoin d'un adaptateur.

Le choix du système d'exploitation est important en raison du catalogue d'applications qui l'accompagne. Sur les tablettes Android, vous aurez accès aux applications disponibles sur le Play Store. Sur les appareils Apple, vous compterez sur les applications de l'App Store. Pensez à vous renseigner sur la compatibilité de vos applications favorites avec votre nouvelle tablette.

Sur cette question, nous avons fait le choix d'une tablette fonctionnant sous ChromeOS. L'Ideapad Duet de Lenovo offre ainsi un vaste parterre d'applications. Elle s'accompagne ici d'un clavier amovible et d'une définition Full HD. Avec 128 Go de stockage et 4 Go de mémoire RAM, cette tablette 10,1" répond bien à des usages bureautiques.

La Lenovo Ideapad Duet à 329,00 € chez Cdiscount

Quid des ordinateurs hybrides ?

Au moment de chercher votre nouvelle tablette, vous serez confronté aux ordinateurs portables hybrides. Ces PC s'apparentent à des tablettes grâce à leur écran tactile, constituant une alternative intéressante pour les professionnels itinérants. Selon les utilisations, vous pourrez la disposer au format ordinateur ou au format tablette.

Remarquables par leur polyvalence, elles vous permettent de disposer d'une puissance de calcul plus importante. N'importe quel usage courant, personnel ou professionnel, redevient accessible.

La gamme Surface de Microsoft illustre parfaitement le segment des PC hybrides. Sur la Pro X, vous découvrirez un processeur SQ2 aux performances extrêmement élevées. L'appareil dispose aussi de 16 Go de mémoire vive et d'un SSD de 256 Go. Son écran tactile de 13" en fait un modèle supérieur à la plupart des tablettes.

Le PC portable Microsoft Surface Pro X à 1 720,00 € chez E.Leclerc

Autonomie : une dizaine d'heures au moins

Ne faites pas l'erreur de vous fier à la seule capacité d'une batterie pour juger son autonomie. Elle dépend aussi de votre usage. Les applications gourmandes en ressources (le jeu vidéo notamment) consomment davantage d'énergie.

Référez-vous à l'autonomie annoncée par le constructeur et considérez une légère marge. Envisagez donc des tablettes dont l'endurance excède la dizaine d'heures. Ce chiffre sera suffisant pour vous accompagner dans tous vos déplacements. La présence d'une charge rapide sera un bonus non négligeable.

La Tab M10+ de Lenovo apporte une réponse adéquate pour un budget modeste. Cette tablette 10,6" affiche une autonomie allant jusqu'à 12 heures. Elle comprend un processeur MediaTek G80 et 4 Go de mémoire vive, des composants adaptés à la prise de notes et à la bureautique simple.

Le pack Lenovo Tab M10+ à 229,99 € chez Darty

D'autres critères peuvent être pris en compte. Vous êtes du genre maladroit ? Découvrez les tablettes ultrarésistantes d'Oukitel. Votre travail implique de prendre des photos ? Les capteurs actuels des iPad Air garantissent des clichés particulièrement nets et stables. Adaptez vos recherches aux besoins de votre activité et vous serez sûr de trouver la perle rare.