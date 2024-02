Samsung réduit ses prix, juste avant la Saint-Valentin  !

Certaines réductions atteignent même 500 €. C'est le bon moment pour chercher une idée de cadeau high-tech pour votre moitié. Ci-dessous, retrouvez trois appareils capables de plaire à coup sûr.

Jusqu'à 70 € de bonus de reprise sur la montre connectée Galaxy Watch6

La Galaxy Watch 6 est un produit touché par l'offre Samsung tout comme la version Classic. Dotée d'une fonction de suivi du sommeil et des données corporelles (comme votre fréquence cardiaque ou des objectifs de remise en forme).

Elle emporte un GPS et un coach sportif plus développé. Il vous permettra de fixer vos propres objectifs et d'évoluer à votre rythme. Elle est étanche et certifiée IP68 afin d'être plus pratique dans votre quotidien. Pour vos sports aquatiques, vous compterez sur ses capacités 5 ATM et pourrez descendre avec elle jusqu'à 50 mètres de profondeur.

La Watch6 Classic dispose aussi d'un écran AMOLED plus spacieux que sur la version originale. Avec une luminosité revue, il reste lisible et facile à utiliser en toutes circonstances. Le verre de son écran s'annonce encore plus résistant aux rayures.

Achetez la montre Samsung Galaxy Watch6

150 € de bonus de reprise sur le smartphone Samsung Galaxy S24 Ultra

Le Samsung Galaxy S24 est le tout dernier smartphone de la marque. Il profite des nouveautés les plus récentes.

Dans sa version Ultra, il présente un très grand écran de 6,8". Par rapport à la génération précédente, il opte pour un revêtement en titane bien plus résistant. Certifié IP68, il affiche une extrême résistance aux rayures grâce à son verre Corning Gorilla Armor.

Il intègre de nouveaux usages grâce à une intelligence artificielle. Par exemple, il dispose d'une fonction de traduction instantanée utile en voyage. Vous pouvez aussi entourer la zone d'une image afin de rechercher l'objet souhaité.

Son volet photo profite tout particulièrement de cette IA. En plus d'un module extrêmement complet (avec un capteur principal de 200 mégapixels), des fonctionnalités permettent d'optimiser automatiquement la prise de vue et le résultat. Le S24 Ultra devient encore plus efficace dans des situations de basse lumière.

Ce smartphone s'accompagne finalement de son S Pen, le célèbre stylet de Samsung. Il vous donnera accès à de nouveaux usages, comme la prise de notes ou la réalisation de rapides croquis.

Commandez le smartphone Samsung Galaxy S24 Ultra

Jusqu'à 200 € de remise et des écouteurs Galaxy Buds2 Pro offerts avec votre tablette Galaxy Tab S9 Ultra

Les offres touchent toutes les versions de la Galaxy Tab S9. Dans sa déclinaison Ultra, elle constitue la meilleure tablette de Samsung.

Elle présente un écran d'une taille extrême pour un appareil de cette catégorie. Avec une diagonale de 14,6", il s'adresse aux utilisateurs recherchant un confort visuel proche de la perfection. Cette dalle utilise la technologie AMOLED 2X et profite d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz avec traitement HDR10+. Le rendu visuel s'avère être d'une extrême fidélité.

La Tab S9 Ultra emporte un processeur Snapdragon 8 Gen 2, l'une des meilleures puces du marché. Elle garantit une extrême fluidité à toutes vos applications.

Pour vos déplacements, l'écran s'adapte en fonction de la luminosité autour de vous. Géré par un algorithme, il vous permet d'emmener votre tablette partout avec vous. D'ailleurs, un ajout intéressant sur cette génération : l'appareil est certifié IP68, soit une extrême résistance à l'eau et la poussière.

Shoppez la tablette Galaxy Tab S9 Ultra

Voici déjà quelques idées pour cette nouvelle Saint-Valentin. Si aucune d'elles ne convient, pas de panique : Samsung présente d'autres offres pendant les jours à venir. Prenez le temps de parcourir l'ensemble de son catalogue et découvrez ses avantages, comme une livraison ou des retours gratuits.