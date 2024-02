Tineco : la marque s’impose avec ses aspirateurs performants

La marque ne cesse de faire parler d'elle, produisant certains des appareils les plus efficaces dans le domaine des aspirateurs-balais. Elle le prouve à nouveau avec deux appareils remarquables : le Tineco Floor One S5 Combo et le Floor One S6.

Le Tineco Floor One S5 Combo : votre aspirateur se transforme

Pour mettre l'accent sur la polyvalence, faites le choix du Tineco Floor One S5 Combo. Cet aspirateur lavant gagne en polyvalence vis-à-vis d'un modèle traditionnel. Avec lui, vous pouvez pleinement entretenir vos sols en un seul passage.

Le S5 Combo ne s'arrête pas là. Il se transforme en aspirateur à main en un rien de temps. Il vous accompagne pour l'entretien de vos surfaces les plus difficiles d'accès, comme le dessus des meubles. Fourni avec divers accessoires, il s'adresse à tous les sols durs.

Tineco apporte un soin particulier à l'ergonomie de ses aspirateurs. Celui-ci présente une conception capable de se rapprocher au plus près des murs et des plinthes. Le tout, accompagné d'une brosse spécialement conçue pour les angles.

Avec une autonomie d'environ 20 minutes (allant jusqu'à 50 minutes avec l'aspirateur à main), le Floor One S5 Combo répond à la plupart des situations courantes. Son écran LED ne se contente pas de vous indiquer le niveau de charge restante. Il vous fournit des informations utiles sur le niveau de propreté de vos sols.

Achetez l'aspirateur-balai Tineco Floor One S5 Combo

Le Tineco Floor One S6 : toujours plus confortable et endurant

Avec sa nouvelle génération d'aspirateurs sans fil, Tineco entend aller plus loin. La marque améliore d'abord l'autonomie. Le Tineco Floor One S6 assure jusqu'à 35 minutes d'aspiration, vous permettant de nettoyer un grand logement sans jamais recharger.

Il intègre trois modes de fonctionnement :

Le mode Aspiration désactive le lavage.

Le mode MAX s'adresse aux saletés incrustées.

Le mode Auto s'adapte de manière autonome à vos besoins.

L'écran LED vous indique le niveau de saleté de vos sols. Pour plus de confort à l'utilisation, cet appareil électroménager intègre un nouveau système d'auto nettoyage de sa brosse. Situé derrière le rouleau, un racloir le lave avant de le nettoyer. De cette manière, vous profitez toujours d'un résultat impeccable.

Le Floor One S6 convient à tous les types de saletés et à tous les types de sols. Il conserve la conception lui permettant d'aspirer le long de vos murs. Il s'accompagne finalement de l'application Tineco vous apportant des idées supplémentaires d'entretien.

Commandez l'aspirateur-balai Tineco Floor One S6

Avec ces deux appareils très performants, Tineco s'adresse à des publics différents. Choisissez entre le Floor One S6 et le S5 Combo pour prendre soin de l'intérieur de votre maison.