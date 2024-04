Trouvez un PC portable au meilleur prix chez Cdiscount

Le PC portable HP 17-cp0028nf : une grande taille d'écran

Pour 499,99 €, ce PC portable HP devient votre compagnon idéal pour une productivité sans compromis. Doté d'un écran Full HD de 17,3 pouces, ce PC offre une expérience visuelle immersive pour vos tâches quotidiennes et vos divertissements.

Alimenté par un puissant processeur AMD Ryzen 5-5500U et une mémoire RAM de 16 Go, il offre des performances fluides. Il permet de travailler efficacement sur plusieurs tâches simultanément.

Avec un stockage SSD de 512 Go, vous disposez de suffisamment d'espace pour stocker vos fichiers, applications et médias préférés. De plus, équipé de Windows 11, vous bénéficiez d'une interface moderne et intuitive pour maximiser votre productivité.

Points forts :

De bonnes performances pour le travail.

Un écran spacieux pour le multimédia.

Un stockage conséquent.

Points faibles :

La mémoire vive se contente de la DDR4.

Commander le PC portable HP 17-cp0028nf

Le PC portable HP 15s-fq0024nf : le compromis performances/transport

Le PC portable HP 15s-fq0024nf est conçu pour répondre à vos besoins quotidiens en matière de productivité et de divertissement. Avec son écran Full HD de 15,6 pouces, il offre une expérience visuelle claire pour vos tâches quotidiennes.

Alimenté par un processeur Intel Celeron N4120 et une mémoire RAM de 4 Go, il offre des performances fiables pour une utilisation quotidienne. Le stockage SSD de 128 Go offre un démarrage rapide du système et des applications, tandis que Windows 11 vous offre une expérience informatique moderne et fluide.

Avec Microsoft 365 Personnel inclus pendant 1 an, vous bénéficiez des outils essentiels pour rester productif. Cet ordinateur portable est actuellement à 199,99 €.

Points forts :

Un transport plus simple.

Une puissance suffisante pour des tâches basiques.

Un très petit prix.

Points faibles :

Seulement 128 Go de stockage SSD.

Acheter le PC portable HP 15s-fq0024nf

Le PC portable gamer HP Victus 16-r0024nf : idéal pour jouer partout

Plongez dans l'univers du gaming avec le PC portable HP Victus 16-r0024nf. Doté d'un écran Full HD de 16,1 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, il offre des images fluides pour un prix de 899,99 €.

Alimenté par un puissant processeur Intel Core i5-13500H et une carte graphique NVIDIA RTX 4060 avec 8 Go de mémoire dédiée, ce PC offre des performances adaptées aux jeux les plus exigeants.

Avec une mémoire RAM de 16 Go et un SSD de 512 Go, vous bénéficiez d'une réactivité optimale et de temps de chargement réduits pour une expérience de jeu fluide et sans compromis.

Points forts :

Son écran 16,1" 144 Hz pour le jeu nomade.

Ses performances adaptées à la plupart des jeux.

Son stockage SSD conséquent.

Points faibles :

Son manque d'autonomie.

Craquer pour le PC portable gamer HP Victus 16-r0024nf

L'ordinateur portable Chromebook Acer CB314-2H-K9DB : le plus abordable

Découvrez la simplicité de l'ordinateur portable Chromebook Acer CB314-2H-K9DB pour seulement 179,99 €. Avec son écran HD de 14 pouces, il offre une expérience visuelle nette et lumineuse pour votre travail et vos loisirs.

Alimenté par un processeur octa-core MTK MT8183 et une mémoire RAM de 4 Go, cet ordinateur portable offre des performances fiables pour une utilisation quotidienne.

Avec un stockage eMMC de 32 Go, vous avez suffisamment d'espace pour stocker vos fichiers essentiels, tandis que ChromeOS vous offre une expérience informatique simple et sécurisée. Avec un clavier AZERTY, vous pouvez travailler confortablement et efficacement où que vous soyez.

Points forts :

Son tout petit prix.

Sa dalle lisible en toutes circonstances.

Très facile à transporter.

Points faibles :

Sa faible puissance de calcul.

Acheter l'ordinateur portable Chromebook Acer CB314-2H-K9DB

Les ordinateurs portables de cette sélection doivent satisfaire tous les profils. Les gamers apprécieront le HP Victus 16-r0024nf. Les personnes à petit budget adoreront l'Acer CB314-2H-K9DB. Trouvez le modèle qu'il vous faut sur Amazon et passez commande dès aujourd'hui !