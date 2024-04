Trouvez votre imprimante à prix Canon  !

Ce modèle, conçu par la marque historique Canon, prend en charge tous vos projets personnels et professionnels. Ses fonctionnalités connectées vous permettent d'avoir une machine moderne, réactive et puissante à portée de main. Cet appareil est affiché à un tout petit prix : 49,99 € au lieu de 53 € !

La Canon Pixma TS3550i : pour imprimer, numériser et scanner

Cet appareil multifonction est un 3-en-1. En plus d'imprimer tous vos documents, elle peut les numériser ou les scanner. Chaque fonction est facile d'accès grâce à son écran LCD.

En plus de l'USB, elle ajoute des solutions connectées. Compatible avec le Wi-Fi, elle vous donne la possibilité d'imprimer et de stocker vos fichiers dans le cloud depuis votre smartphone grâce à l'application Cloud Link.

Elle dispose d'une réserve de papier de 60 feuilles. Capable d'imprimer jusqu'au format A4 sans bordure, elle répond aux usages du quotidien.

Points forts :

Son prix abordable.

Ses fonctions connectées grâce au Cloud Link.

Sa simplicité de configuration.

Points faibles :

Pas d'impression au-delà de l'A4.

Acheter la Canon Pixma TS3550i

La Canon Pixma TR4750i : encore plus de possibilités

La Canon Pixma TR4750i est un modèle 4-en-1 : elle ajoute le fax à ses fonctionnalités comparé au modèle précédent.

Compatible avec le Wi-Fi, elle conserve le stockage dans Pixma Cloud Link. Elle intègre même une fonction Print Plant pour anticiper la réception de nouvelles cartouches d'encre.

Une application dédiée vous permet de prendre le contrôle avec votre smartphone, votre tablette ou tout autre appareil connecté. Cette imprimante est compatible Android et iOS.

Points forts :

La fonction de fax.

Le programme Print Plan.

La compatibilité Android et iOS.

Points faibles :

Un chargeur de 20 feuilles seulement.

En ce moment, cette imprimante est proposée à 67,18 € au lieu de 72,80 € après une remise de 8 %.

Commander la Canon Pixma TR4750i

La Pixma TS3550i sera parfaite pour les utilisations les plus fréquentes. La TR4750i vous accompagnera pour vos projets plus poussés. Faites votre choix avec les nouvelles remises d'Amazon. Le site marchand ajoute des avantages supplémentaires en plus des offres, comme le paiement en plusieurs fois ou la livraison gratuite.