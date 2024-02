Une sélection d’épilateurs pour un résultat impeccable

Outre les épilateurs électriques classiques, vous trouverez des modèles à lumière pulsée. En parallèle, les grandes marques continuent d'innover en réalisant des appareils toujours plus silencieux ou au résultat de plus longue durée. Notre sélection vous fera découvrir les nouveaux incontournables du secteur.

Le Braun Silk-Epil 9 Flex 9 pour un rasage sans effort

La technologie de pincettes Micro-Grip, avec 40 pincettes, élimine les poils les plus courts inatteignables par la cire. Un résultat optimal et longue durée comparé aux résultats temporaires offerts par d'autres méthodes.

Le système SensoSmart assure une application de pression optimale, garantissant une utilisation en douceur. L'épilateur peut être utilisé sous l'eau pour une expérience encore plus confortable.

Il comprend une tête de rasage pour les zones sensibles, offrant une polyvalence totale. La fonction spéciale du voyant Smartlight assure l'élimination de tous les poils, même les plus fins. Profitez d'une peau merveilleusement lisse après chaque utilisation.

Transformez l'épilateur en un rasoir entièrement fonctionnel avec la tête de rasage. Pour couper les poils selon vos préférences, utilisez l'accessoire tondeuse. Vous pouvez profiter d'un moment de rasage adapté à vos besoins pour des résultats nets.

Le Braun Silk-Expert Mini PL1014 pour un résultat longue durée

Découvrez l'épilateur à lumière pulsée (IPL) Braun Silk-Expert Mini PL1014, une solution rapide et facile pour une peau douce jusqu'à trois mois.

La technologie SkinPro ajuste automatiquement l'intensité des flashs pour s'adapter aux divers teintes de votre peau. La sécurité, l'efficacité sont garanties.

Avec son mini format, l'épilateur est facile à manipuler, parfaitement adapté à votre main. Il est fourni avec une pochette de voyage pour une utilisation facile, où que vous soyez.

L'épilateur émet des flashs rapides toutes les 0,6 seconde, permettant une glisse sans effort. Les zones à traiter sont rapidement couvertes. Le Braun Silk-Expert Mini est capable d'émettre jusqu'à 300 000 flashs, soit l'équivalent de 16 années d'autonomie sans aucun besoin de remplacer son ampoule !

Le Calor Silence Soft EP5620C0 pour une épilation en douceur

La technologie Silence Soft présente une double coque hermétique, la rendant deux fois plus silencieuse. Profitez d'une épilation discrète et sereine sans renoncer à son efficacité.

Son système micro-contact assure un contact à 100 % des pinces avec la peau. L'efficacité maximale est assurée peu importe l'inclinaison de l'épilateur, même dans les zones les plus difficiles à atteindre.

Équipé de 24 pinces, cet l'épilateur Calor Silence Soft garantit une épilation efficace en éliminant les poils les plus courts de moins de 0,5 mm. Sa fonction vision éclaire la zone à épiler, permettant de retirer efficacement les poils les plus fins, les plus clairs.

Le rouleau exfoliant prépare votre peau à l'épilation en réduisant les poils incarnés. Il élimine les cellules mortes et offre une expérience plus efficace comparé à un simple traitement manuel. Ses accessoires lavables garantissent un nettoyage facile après utilisation, assurant une hygiène parfaite.

Le Philips Satinelle BRE225/00 pour un retrait des poils adapté à chaque besoin

Le système d'épilation du Satinelle retire les poils à la racine, assurant une peau douce, lisse, semaine après semaine.

Avec deux réglages de vitesse, cet épilateur autorise une personnalisation pour retirer les poils les plus fins ou les plus épais, selon vos préférences.

La forme ergonomique de l'épilateur assure une prise en main facile, confortable pour une expérience d'épilation sans effort. L'épilateur offre une solution efficace, agréable, pour une peau lisse à long terme.

La tête d'épilation est amovible pour un nettoyage à l'eau facile. Hygiène garantie !

