Visionair : le transport durable avec le Coq Vert

Le Coq Vert est la communauté de dirigeants et de dirigeantes convaincus de la nécessité d'agir et déjà engagés dans la transition écologique et énergétique. Lancée par Bpifrance, en partenariat avec l'ADEME et le ministère de la Transition écologique, cette communauté a vocation à favoriser le partage de bonnes pratiques entre entrepreneurs engagés.

Martin Delavenne reçoit sur le plateau de La Tribune trois intervenants afin de débattre sur le transport durable. La parole est alors donnée à Marie-Claire Dur, directrice du Financement de l'Equipement au sein de Bpifrance ; Sébastien Dortignac , directeur Technique Véhicules chez STEF et Eric Thevenet, président des Transports Thevenet.