Visionair : Les talents et entrepreneurs de la French Touch

La French Touch, le mouvement de la création française, soutenu par Bpifrance, lance la deuxième édition de son événement We Are French Touch, qui met à l'honneur les acteurs français des industries créatives et culturelles

A cette occasion Martin Delavenne reçoit sur le plateau de La Tribune trois intervenants membre de La French Touch afin de mettre en avant ces talents et entrepreneurs de la French Touch qui modernisent les secteurs de l'Art et de la création.

La parole est alors donnée à Alexandre Lavallée CEO et co-fondateur de Selas Studio, Véra Kempf co fondatrice de Singulart ainsi qu'à Juliette de Blegiers Présidente de Leblon Delienne.

Ayant réuni, lors de la première édition en 2021, près de 2 500 visiteurs et d'un million de participants à distance, autour de plus de 200 personnalités du monde de la création, La French Touch réitère l'expérience mercredi 23 novembre 20221 au sein de We are à Paris.

La deuxième édition de We Are French Touch sera l'occasion de réunir des talents confirmés et les futures pépites de la French Touch afin d'animer l'écosystème des Industries Culturelles et Créatives françaises. Les quelques 200 personnalités du monde représentatives des ICC françaises partageront leur vision de La French Touch pour les années à venir, leurs combats et leurs positions sur des sujets primordiaux tels que le climat, la diversité et l'inclusivité, l'export, le metaverse et le web3, tout en accordant une place singulière à la jeunesse et au dynamisme régional.

Suivez l'évènement We Are French Touch en vous inscrivant sur le site https://www.wearefrenchtouch.com/