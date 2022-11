Visionair : La place et le rôle de l’industrie dans l’économie circulaire

A l'occasion de la 11ème édition de la semaine de l'industrie, initiative du gouvernement et de La French Fab, Martin Delavenne reçoit sur le plateau de La Tribune trois intervenants membre de La French Fab afin de débattre sur la place et le rôle de l'industrie dans l'économie circulaire.

La parole est alors donnée à Yacine Kabeche, CEO de Circul'Egg, précurseur dans la valorisation des déchets pour les industriels, à Christian Bruere, Co fondateur et président de Mob-ion, société de conception et d'industrialisation de solutions électroniques connectées ainsi qu'à Julien Le Guennec, CEO et Fondateur d'Olenergies fabriquant de batteries au lithium permettant de stocker l'énergie issue du renouvelable.

Retrouvez donc ce débat à l'occasion de la Semaine de l'industrie qui se déroule du 21 au 27 novembre et qui contribue à changer le regard du grand public et des jeunes sur l'industrie et ses métiers au travers d'événements organisés partout en France.