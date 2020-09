Symone réinvente la mobilité durable de demain

« Symone repense la manière de se déplacer sur des longs trajets autoroutiers en alliant sécurité routière, écologie et temps libre », souligne Romain Coispine, l'un des fondateurs. Le principe ? En amont du réseau autoroutier, le véhicule est embarqué à l'arrière de la Symone et les passagers montent à l'avant dans une cabine équipée de multiples services (WiFi, écrans, fauteuils grand confort, etc). Un chauffeur conduit les passagers et leurs véhicules en toute sécurité et en liaison directe aux péages.

« Les usagers pourront faire autre chose que conduire sur les longs trajets autoroutiers et ainsi gagner du temps libre pour dormir, pour les loisirs, pour passer du temps en famille, voire même pour travailler », explique Yoann Lacombe, autre co-fondateur de Symone.

Une fois arrivés au péage le plus proche de leurs destinations, les passagers, reposés, récupèrent...