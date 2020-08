" Vins de Bourgogne : la crise n’est pas la seule responsable "

LA TRIBUNE - Quel est l'impact de la crise sanitaire du Covid-19 sur les ventes de vins de Bourgogne ?

LOUIS-FABRICE LATOUR - La viticulture a effectué un recul en bon ordre. On ne s'est pas trop mal sortis de la période de confinement et de la crise sanitaire. Les vraies difficultés économiques sont apparues en juin chez beaucoup de producteurs. Le négoce est en recul de 15% en cumul depuis le début de cette année. La Bourgogne est la région française la plus dépendante du marché de la restauration. Les cafés, hôtels, restaurants représentent plus d'un tiers de notre activité, et la reprise n'est pas là.

La Bourgogne a réalisé 49% de ses ventes de vins à l'export en 2019. Après cette campagne record, allez-vous plonger dans la crise en 2020 ?

Le recul de nos exportations devrait atteindre 15% avant le début de l'été. La Bourgogne a dépassé 1...