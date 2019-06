Arkéa partenaire pour trois ans de la nouvelle Digital School de Brest

La première promotion sera accueillie à partir de septembre prochain, et selon ce partenariat de trois ans, le groupe bancaire coopératif s'engage à prendre des élèves en stage ou en alternance pour faciliter leur insertion professionnelle. Créée fin 2018 par l'Open Campus de Brest et la société W3 de Charles Cabillic, la Digital School propose des études de bac à bac + 5 ainsi qu'une offre de formation continue destinée aux salariés, dirigeants, demandeurs d'emploi ou personnes en reconversion.

Faire émerger des talents

Les collaborateurs d'Arkéa pourront ainsi bénéficier de modules de formation sur des thématiques numériques. Via cette école, Arkéa, qui est partenaire de nombreuses startups des fintechs, et la Digital School entendent « favoriser l'émergence de talents au bénéfice de l'écosystème local et, à terme, national ou international ».

Arkéa n'est pas la seule entreprise du territoire brestois impliquée dans le projet. Un digital cluster d'une vingtaine de structures, et dont le groupe bancaire est membre fondateur, participe à la coconstruction de l'offre de formation de l'école et à sa promotion