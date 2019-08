Défense : avec b<>com, Naval Group accélère sur les innovations numériques

En investissant dans un partenariat industriel avec les chercheurs et ingénieurs de l'Institut de Recherche Technologique b<>com, à Rennes, Naval Group fait le choix de s'appuyer sur un écosystème piloté par les innovations civiles et les technologies duales du numérique et de la communication. Dans un contexte de concurrence entre les acteurs européens, chinois, russes ou sud-coréens, le leader européen du naval de défense mise sur l'expertise multi-disciplinaire de b<>com pour accélérer les mutations technologiques au profit des marines française et étrangères. Depuis fin mars, les deux entités travaillent sur des solutions destinées à « réinventer les solutions digitales des systèmes navals de défense ».

Celles-ci pourront être intégrées à bord de navires neufs ou déjà en service. Trois projets « d'innovations de pointe faisant appel à toute une palette de technologies (virtualisation, communication haut débit, mobilité et échanges IoT), essentielles à l'urbanisation des navires » sont actuellement développés. Y figurent Seastack, pour la virtualisation du data center, et SeaG, projet de liaison LTE entre les navires. Les deux partenaires ont prévu d'explorer plusieurs...