Naval Group et Fincantieri se pacsent enfin

Et vogue l'alliance entre Naval Group et Fincantieri... L'accord a été signé vendredi par les PDG des deux groupes navals - Giuseppe Bono et Hervé Guillou -, à bord de la frégate Frederico Martinengo, amarrée à La Spezia sur la base navale de la marine italienne. Un navire qui fait partie du programme franco-italien de frégates multi-missions (FREMM) et qui est censé souligner la cohérence de vingt ans de coopération entre les deux pays, leurs industries et leurs marines. Cette entreprise doit permettre aux deux groupes d'améliorer leurs capacités à servir les marines française et italiennes, de remporter de nouveaux contrats à l'export, de développer de nouvelles solutions technologiques et enfin, d'améliorer leur compétitivité de la filière navale des deux pays.

Approuvé par les conseils d'administration des deux entreprises depuis plusieurs semaines, cet accord représente "une étape dans le renforcement de la coopération dans le naval de défense en vue de constituer une industrie européenne de construction navale plus efficiente et compétitive", ont estimé les deux entreprises dans un communiqué commun publié vendredi. A l'Hôtel de Brienne, on estime que "ce mouvement crée de la valeur et présente des risques absolument limités, circonscrits et identifiés pour Naval Group". Ce qui veut dire que très clairement "si jamais cela passait mal, il y a une procédure de sortie" de Naval Group et Fincantieri.

Un président italien à la tête de la société commune

La mise en place de la société commune, prévue avant la fin de l'année, sera soumise à l'obtention des autorisations nécessaires par les autorités compétentes. Grâce à cette alliance, Fincantieri et Naval Group "partageront leurs bonnes pratiques, mèneront ensemble des projets de recherche et développement, optimiseront les processus d'achat et prépareront conjointement des offres pour des programmes binationaux et les marchés à l'export". Sur la base de cet accord, l'entreprise aura son siège social à Gênes (Italie) avec une filiale spécialisée dans la R&R à Ollioules (France).

Elle aura un conseil d'administration composé de six membres avec trois membres nommés par chaque entreprise, dont Giuseppe Bono, nommé président de la société commune, et Hervé Guillou. Pour ce premier mandat de trois ans, Fincantieri nommera le président et le directeur des Opérations tandis que Naval Group nommera le directeur Général executif et le directeur financier.