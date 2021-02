Immobilier : pourquoi Tours et Orléans flambent

Plus de 3.000 euros du mètre carré en moyenne dans l'habitat ancien pour un particulier tourangeau, la maison locale type, et 2.650 euros pour un appartement. L'année dernière, les prix de l'immobilier à Tours intra-muros ont cru de 5% après une hausse ininterrompue depuis 2016. Et encore, ces chiffres cachent de fortes disparités. « Les tarifs des logements anciens peuvent atteindre 4.500 euros dans l'hypercentre résidentiel comme les quartiers des Prébendes et de la cathédrale, explique Vincent Briand, président délégué de la FNAIM en Indre et Loire. « Dans le neuf, cela peut même grimper jusqu'à 5.000 euros ».

En attestent les trois programmes majeurs de promotion immobilières actuellement en cours dans le centre-ville de Tours, rue nationale, rue Emile Zola et rue Berthelot dans les anciens locaux de la chambre de commerce et d'industrie. Les futurs appartements...