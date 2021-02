La baisse des prix dans l'immobilier ancien à Paris : pourquoi, jusqu'où ?

Après avoir déjà dépassé les 10.000 euros, le prix moyen du mètre carré à Paris va-t-il atteindre les 11.407 euros, comme l'évalue l'agence immobilière en ligne Hosman qui revendique un calcul en temps réel ? Ou, au contraire, va-t-on assister à une baisse des prix dans les mois qui viennent ? « Je ne vois pas d'autres scénarios après quatre ans d'euphorie », déclare le président du réseau L'Adresse Brice Cardi.

Pour les notaires du Grand Paris, le prix moyen de 10.850 euros le mètre carré en novembre 2020 « passerait » à 10.700 euros le m² en mars 2021, soit une baisse de 1,4% dans la capitale. La hausse annuelle des prix entre mars 2020 et mars 2021 serait limitée à 2,3%, « soit le plus faible niveau de la région [Île-de-France, Ndlr] avec la Seine-et-Marne (+1,9%). Et ce après avoir augmenté de 6,3% entre novembre 2019 et novembre 2020.

Le marché n'est plus aussi liquide

« Si on l'avait coutume d'écrire que Paris pouvait être la locomotive du marché immobilier francilien, 2020 le contredira...