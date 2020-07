Tours, capitale de l’écologie sociale

Echanger les bonnes pratiques et mettre en œuvre des synergies sur une dizaine de thématiques. Le futur réseau des villes écologiques et solidaires, constitué le 21 juillet sur les bords de la Loire, avance clairement son objectif de devenir le nouveau think tank des métropoles de gauche. La liste des sujets a ainsi été dressée lors de cette première journée inaugurale.

Au programme, notamment, l'utilité de l'implantation du futur réseau de la 5G, l'utilisation des pesticides, la place de la publicité sur le mobilier...