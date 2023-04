Regeltex mise sur les gants pour les professionnels qui travaillent sur les moteurs électriques

Après trois années de recherche et développement, la PME indroise Regeltex, spécialisée dans les gants en caoutchouc isolants et composites en milieu électrique, vient de lancer une nouvelle gamme spécialement adaptée aux collaborateurs des usines de batteries et des garages de réparation automobile. Dénommés Touch-e, « ces gants sont les plus fins et les plus protecteurs du marché, assure le PDG de la société, Nel-Yvon Galiu. Vu la forte croissance de la production de moteurs électriques chez les constructeurs automobiles, nous tablons sur la vente de 20 à 25.000 unités de ces nouveaux produits dès cette année ». Le remplacement, partiel ou total, des moteurs électriques à l'horizon 2035 participe à un contexte économique très favorable pour Regeltex. « A condition toutefois de l'accompagner de mesures de sécurité optimale, précise le dirigeant. Compte tenu du risque mortel pour les réparateurs de moteurs électriques mais aussi les automobilistes, la réglementation est toujours plus draconienne. Ce type de gants est d'ores et déjà embarqué dans les véhicules pour servir aux conducteurs eux-mêmes».

La société Regeltex, basée à Issoudun dans l'Indre, fait partie de la dizaine d'entreprises présentes dans le monde sur le segment des gants pour les professionnels de l'électricité. Depuis l'arrêt en 2021 de la filiale de sécurité électrique de l'Américain Honeywell située à Autun en Saône-et-Loire, le fabricant indrois est devenu le dernier en France à opérer sur le créneau des gants de haute sécurité en milieu électrique. Fondée en 1972, elle a été acquise en 2013 par l'ETI familiale Novarc, venant ainsi compléter sa division « Safety ». Outre la conception et la fabrication de matériels d'exploitation des réseaux électriques, le groupe propose une gamme complète d'équipements de sécurité pour les techniciens œuvrant sur les lignes de basse et haute tension. Détenue à 85% par la famille Croullet, cette ETI installée à Montélimar dans la Drôme détient quelque 54 sociétés, opérant également à la filière électrique dans les pièces automobiles et les réseaux de téléphonie. Elle emploie 1.200 salariés et a réalisé un chiffre d'affaires de 290 millions d'euros en 2022. Avec 80 salariés et des recettes de huit millions d'euros, Regeltex bénéficie ainsi de la surface financière de sa puissante maison mère pour accélérer son développement.

Un million de paires de gants cette année

Dans ce cadre, la société a investi environ 600.000 euros pour créer une nouvelle ligne de production entièrement robotisée, opérationnelle depuis fin 2022. Objectif, porter la production annuelle de paires de gants, actuellement de 700.000 paires, à un million d'ici fin 2023. Regeltex ambitionne d'ores et déjà de construire une seconde unité, également entièrement automatisée, à l'horizon 2025. Le nouvel investissement pour moderniser l'outil industriel de l'usine d'Issoudun d'une surface de 6.000 m2 devrait approcher un million d'euros. Cette stratégie de croissance s'accompagnera à la fois d'une montée en compétence du personnel présent, grâce à la formation, et de nouveaux recrutements. Regeltex prévoit de recruter environ dix nouveaux collaborateurs d'ici deux ans. Il s'agira notamment d'ingénieurs chimistes spécialisés dans le traitement du latex. La société importe annuellement entre 500 et 600 tonnes de caoutchouc liquide, en provenance à 80% d'Asie du sud-est, le reliquat étant issu du Brésil et d'Afrique.