Chanel, la bonne fée des Tanneries Haas

Peau brute, tripe, wet-blue, crust, fini : à chaque étape de la transformation en cuir de la peau d'animaux, la tannerie impose son vocabulaire et ses techniques immuables. Les méthodes des tanneurs évoluent rarement et quand elles se modernisent, c'est en douceur. Les Tanneries Haas, installées depuis 1842 au bord du même ruisseau à Mittelbergheim (Bas-Rhin), s'apprêtent à connaître une révolution avec l'appui de la maison Chanel, client de référence et actionnaire depuis 2018. "Nous allons construire une nouvelle installation de 15 000 mètres carrés sur un terrain de six hectares, voisin immédiat de notre tannerie", confirme Jean-Christophe Muller, directeur général de cette entreprise de 110 salariés. Après six générations en 176 ans, faute de succession dans la famille, c'est lui qui a décidé de céder l'entreprise à Chanel, l'un de ses clients de référence depuis 1985.

ÉPISODE 4 :

