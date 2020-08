La corderie Meyer-Sansboeuf, un Alsacien dans la marine

Comment devient-on spécialiste des cordages de marine lorsqu'on est implanté à Guebwiller, au pied du Ballon d'Alsace, et que la Mer du Nord et la Méditerranée sont équidistantes à 600 kilomètres ? "Notre histoire commence en 1881", raconte Benoît Basier, président de la corderie Meyer-Sansboeuf. "Martin Meyer, ouvrier de maintenance dans les filatures à Guebwiller, fabrique avec sa compagne Louise Sansboeuf des ficelles pour les métiers à tisser. Après la première guerre mondiale, leur fils industrialise la production des cordages. En 1940, son successeur Paul se réfugie à Lyon, entre dans la résistance aux côtés de Jean Moulin et se trouve déporté à Dachau. En 1945, Paul Meyer est de retour à Guebwiller. Pour le récompenser des services rendus, le gouvernement français lui offre le marché de l'équipement de la marine nationale".

Pendant les trente glorieuses, Meyer-Sansboeuf développe des gammes de...