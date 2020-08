Hubert Haberbusch redonne la vie aux carrosseries d'antan

Son garage aménagé dans une ancienne filature à l'abandon ressemble à un atelier d'artiste. Un bateau s'est échoué dans la cour où une cabane haut perchée émerge au-dessus des arbustes. Un piano décore le bureau. Une chaîne hi-fi diffuse du rock années 1970, du blues et du jazz. L'ensemble occupe 750 mètres carrés dans un quartier industriel de Strasbourg, tout près de la frontière allemande. L'endroit est voué à la renaissance des voitures anciennes.

Bienvenue chez Hubert Haberbusch, maître d'art dans la restauration des voitures de collection. Une centaines de photos des réalisations passées, collées au mur, témoignent de l'éclectisme et du savoir-faire du patron. On reconnaît des Bugatti, des Jaguar, des Porsche et d'autres marques plus rares : une Pegaso Type Z espagnole, une Tatra fabriquée en Tchécoslovaquie. L'atelier (huit salariés, dont deux en apprentissage) restaure une dizaine de voitures à la fois, sans trop se soucier de la rentabilité. "Ce travail n'a rien de rationnel....