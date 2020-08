La cristallerie Lalique, une renaissance dopée à la finance suisse

René Lalique, le bijoutier Art nouveau, n'en croirait pas ses yeux. 135 ans après le lancement à Paris de sa première collection de joaillerie, et 100 ans après son implantation industrielle en Alsace, le créateur prête son nom à une marque "lifestyle" qui signe des produits de décoration d'intérieur, du parfum, du mobilier et exploite même, depuis peu, des restaurants ! Le responsable de cette métamorphose est suisse. Son nom est Silvio Denz. "Depuis 2008, ma vision a été de diversifier l'activité et d'associer la marque à un art de vivre à la Française", confirme le président de Lalique Group, désormais coté en bourse à Zurich.

Il y a douze ans, l'entreprise Lalique était moribonde. Philippe Richert, président du conseil régional d'Alsace, souhaitait entretenir la mémoire et le patrimoine artistique de son créateur, arrivé dans la région après la première guerre mondiale. Silvio Denz, amateur des flacons de parfum dessinés par René Lalique, a été contacté pour prêter ses collections à un musée local. De fil en aiguille, il a pu racheter...