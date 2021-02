Photovoltaïque dans le Nord : des plans sur le solaire

Dans le Nord, on n'a pas de soleil mais on a des projets. Si la région a pris un retard, somme toute assez logique, en matière de photovoltaïque (les installations dans le Nord produisant généralement deux tiers d'électricité de moins), elle n'est pas pour autant restée au bord de la route.

Le conseil régional Hauts-de-France, dans son Schéma régional d'Aménagement de Développement durable et d'Égalité des Territoires (SRADDET) a fixé certains objectifs, pour passer d'une production de 17 térawatts-heure en 2015 (le photovoltaïque ne représentant que 0,73% de la production d'énergie renouvelable en Hauts-de-France) à 36 térawatts-heure à l'horizon 2030.

Friches solaires

Depuis quelques années, les projets de parc photovoltaïque se multiplient, même avec un taux d'ensoleillement inférieur de 47% par an comparativement aux régions les plus ensoleillées. Le coup de pouce vient des appels d'offres de la Commission Régulation Energie, qui sélectionne plus facilement les projets sur des friches industrielles délaissées... Ce qui ne manque pas dans une ex-région minière !

A l'image de Lourches, où l'ancienne cokerie va accueillir le parc solaire de Solarcentury au sol : 17 mégawatts, avec 40.000 panneaux répartis sur 15 hectares, moyennant 14 millions d'euros d'investissement. L'agglomération a largement facilité l'opération, notamment pour relier la centrale à un poste du réseau électrique à sept kilomètres du lieu de production. La collectivité, ainsi que le conseil départemental du Nord, percevront en...