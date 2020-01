Grève : seulement un tiers des trajets avec des modes de transport inhabituels

Depuis le 5 décembre, date du début des grèves dans les transports en Île-de-France, a été constatée, sans surprise, une augmentation générale des temps de trajet domicile-travail. Si les utilisateurs du vélo ou du covoiturage affichent leur satisfaction, ce n'est pas le cas des automobilistes et des marcheurs.

Dans le détail, seul un tiers des trajets ont employé des modes de transports inhabituels de même que moins d'un individu sur cinq a essayé un nouveau mode. C'est ce qui ressort d'une étude du bureau de recherche indépendant 6t, sponsorisée par Cityscoot (location de scooter en libre-service), Communauto (voitures en autopartage) et Virtuo (location de voitures), sur la seule journée du 9 décembre 2019.

"Découverte" du covoiturage et du vélo

Parmi les premières fois, beaucoup d'utilisateurs ont "découvert" le VTC, le taxi, les trottinettes, la marche et surtout le covoiturage. "Il s'agit de covoiturage informel (collègues, amis, familles). Moins de 10% des trajets ont été effectués grâce à des services organisés (applications ou covoiturage d'entreprise)", précisent les auteurs du document.

Parallèlement, une majorité de nouveaux usagers du vélo se dit prêt à le réutiliser. Vélib Métropole revendique d'ailleurs une utilisation 2 à 3 fois supérieure à la normale. D'après l'AFP, les 55 bornes de comptage de la ville de Paris ont de même relevé 2,6 fois plus de passages de cyclistes sur la semaine du 9 au 13 décembre, par rapport à une période "normale".

1.062 réponses représentatives

Le 5 décembre, jour de l'enquête, dix lignes de métro étaient fermées, les bus circulaient à moitié, le RER A fonctionnait à moitié aux heures de pointe et les autres au tiers toute la journée. Enfin, deux lignes de Transilien étaient à l'arrêt et six autres en service partiel.



Via un questionnaire en ligne de 5 minutes, 6t déclare avoir obtenu 1.062 réponses représentatives. La région l'Île-de-France est traversée, quotidiennement, par 43 millions de déplacements quotidiens, dont 9,4 millions en transports en commun.