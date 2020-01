Paris : pendant que la RATP fait grève, les bus Keolis arrivent

En pleine grève des transports publics parisiens, la nouvelle est passée sous les écrans radars. Le 8 janvier dernier, le concurrent historique de la RATP, Keolis, a gagné l'appel d'offres pour l'exploitation de la ligne de bus électrique desservant le 15ème arrondissement de Paris.

"La mise en concurrence permet d'amener les candidats à se dépasser en formulant les meilleures offres de mobilité à des prix les plus compétitifs pour les collectivités et les usagers", déclare à La Tribune le directeur général adjoint de Keolis chargé de l'Île-de-France Youenn Dupuis. "C'est un cercle vertueux, éprouvé dans les grandes métropoles régionales. En Île-de-France, on revient à la normalité après quelques décennies de situation particulière."