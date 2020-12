Ligne 14 du métro : Morangis se rêve en terminus sud en lieu et place d'Orly

Entre Chilly-Mazarin, Paray-Vieille-Poste et Juvisy, Morangis joue son va-tout. (Crédits : Capture écran Google Maps)

La commune de 13.800 âmes située au sud de l'aéroport accueillera le site de maintenance et de remisage de la ligne 14 du réseau parisien. Avec les élus du territoire Grand Orly Seine Bièvre, à cheval entre le Val-de-Marne et l'Essonne, la maire (LR) de Morangis, Brigitte Vermillet, entend bien devenir le terminus sud du "Meteor". En jeu selon elle: 500.000 habitants et salariés concernés.