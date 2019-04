Logement et transport : l’Île-de-France est-elle encore attractive ?

(Crédits : iStock)

La région la plus riche de France et d'Europe, l'Île-de-France, héberge plus de 12 millions de résidents, sans compter les voisins des territoires limitrophes qui viennent y travailler. Si elle veut rester, voire redevenir, attractive tant pour ses habitants que pour ses visiteurs, elle se doit de prendre à bras-le-corps les problématiques du logement et du transport.