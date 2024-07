Paris : qui est Lamia El Aaraje, la nouvelle adjointe d'Hidalgo chargée de l'urbanisme et du Grand Paris ?

La dissolution a eu des répercussions jusqu'au Conseil de Paris. A la suite de l'élection au premier tour des législatives anticipées d'Emmanuel Grégoire, le poste de premier adjoint d'Anne Hidalgo est devenu vacant, du fait de l'interdiction du cumul des mandats. Pour succéder à ce socialiste qui n'a jamais caché ses ambitions pour ravir la mairie de Paris en 2026, l'édile a choisi Patrick Bloche (voir encadré) qui hérite également des relations avec les arrondissements.

S'agissant des portefeuilles de l'architecture, de l'urbanisme et du Grand Paris, ils reviennent à Lamia El Aaraje, déjà adjointe d'Anne Hidalgo chargée de l'accessibilité universelle et des personnes en situation de handicap. A peine ces deux nominations votées par le Conseil de Paris, la Franco-Marocaine de 37 ans a reçu La Tribune dans son bureau de l'Hôtel de Ville.

Lire aussiLégislatives en Île-de-France : la gauche triomphe sauf dans les départements les plus riches de France

Un Grand Paris plus accessible

En matière d'urbanisme, elle reprendra l'épais dossier du plan local (PLU) bioclimatique, très critiqué par la droite et le patronat.

« Nous devons imaginer la ville de demain où chacun doit trouver sa place. Je suis très attachée à la notion d'égalité réelle selon laquelle chacun doit bénéficier des mêmes opportunités quelles que soient ses conditions de départ, à savoir accéder aux mêmes services publics ou aux espaces verts », poursuit-elle.

Sur le Grand Paris, elle n'est plus conseillère métropolitaine, mais compte bien faire avancer le sujet des mobilités, du fait de la zone à faibles émissions (ZFE), mais aussi celui du logement.

« La métropole a trouvé un point d'équilibre dans ces grands projets. Nous devons aller encore plus loin », enchaîne Lamia El Aaraje.

Du palais Bourbon à l'Hôtel de Ville

Docteure en pharmacie, mère de deux enfants de 4 et 8 ans, elle se fait d'abord élire dans le XXe arrondissement en 2014, avant de devenir conseillère de Paris en 2020. Dans les faits, elle se fait connaître en 2021 après la démission de George-Pau Langevin de l'Assemblée nationale à la suite de qui elle est élue députée de la XVème circonscription.

« Je ne garde pas un excellent souvenir de son passage, autocentrée et sectaire. Elle est arrivée et s'est imposée sans considération pour ceux qui étaient là et qui faisaient le boulot », lâche une de ses anciennes collègues socialistes qui souhaite garder l'anonymat.

Sauf que le 28 janvier 2022, six mois avant les élections législatives, son élection est invalidée par le Conseil constitutionnel, un des adversaires ayant présenté une identité bidon. Arrive juin 2022, mais elle n'est pas investie par la Nupes qui lui préfère l'insoumise Danielle Simonnet. Malgré le soutien affiché du PS, des anciens Premiers ministres Lionel Jospin et Bernard Cazeneuve, Lamia El Aaraje est défaite au second tour.

Une gauche en rupture avec Jean-Luc Mélenchon

Dès lors, l'élue locale s'oppose à la Nupes et au PS d'Olivier Faure et devient porte-parole, puis co-présidente du courant Refondations aux côtés du maire et président de Rouen Métropole, Nicolas Mayer-Rossignol. « C'est une vraie femme engagée, militante, avec des valeurs claires sur lesquelles elle n'a jamais transigé », déclare son ami normand à La Tribune.

Dans la foulée, Lamia El Aaraje est élue première secrétaire de la fédération du PS à Paris.

« Il y a un espace politique pour une gauche pro-européenne, en rupture avec la ligne de Mélenchon, ses outrances et ses intimidations », confie-t-elle au lendemain des élections législatives anticipées.

Et pour cause, Anne Hidalgo l'a nommée responsable de Paris 2030, à savoir travailler avec les maires et les territoires environnants, mais aussi animer des groupes de travail sur des sujets comme grandir à Paris, l'IA ou encore la neutralité carbone. « Les municipales ne sont pas jouées contrairement à ce qu'on dit », conclut-elle. A bon entendeur...