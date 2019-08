Pourquoi IDFM (ex-STIF) met autant d'argent dans des portiques anti-fraude dans les gares SNCF

Deux hommes et une femme dans une gare. Scène banale en ce retour de congés estivaux. Sauf que ces derniers s'appellent Guillaume Pépy, président du groupe SNCF, Alain Krakovitch, directeur de SNCF Transilien, et Valérie Pécresse, présidente du conseil régional d'Île-de-France et de l'autorité organisatrice de transports Île-de-France Mobilités (IDFM, ex-STIF).

A eux trois, ils ont inauguré ce mercredi 28 août, à la gare Saint-Lazare, 140 "portes de validation" réparties sur huit accès aux quais. "Ces portes vont permettre de lutter contre la fraude et d'améliorer la sécurité", a déclaré la seule élue de la bande, Valérie Pécresse. D'après les chiffres d'IDFM, la fraude coûte en Île-de-France 63 millions d'euros de manque à gagner par an sur les lignes SNCF, soit, selon leurs calculs, six trains neufs ou trois ans de nettoyage des 400 gares SNCF Transilien de la région francilienne. La SNCF constaterait par ailleurs une hausse de 20% des ventes de titres de transport dans les gares qui en sont déjà équipées.

55 millions d'euros, dont 14 pour la gare Saint-Lazare

Toujours selon l'autorité organisatrice francilienne, 60% des auteurs d'incivilités seraient des fraudeurs. "60% des délits commis dans les transports en Île-de-France sont réalisés par des personnes n'ayant payé et validé leur billet", a martelé la présidente du conseil régional. "Ce déploiement participe à renforcer la sécurité en Île-de-France."

Dans le cadre d'un contrat avec SNCF Transilien, Île-de-France Mobilités finance à 100% l'installation de ces portiques. D'ici à 2021, 34 gares bénéficieront de ces nouveaux équipements pour un montant total de 55 millions d'euros, dont 14 millions d'euros rien que pour la gare Saint-Lazare. Parmi les gares desservies par cette dernière, Cergy-le-Haut, Cergy-Préfecture, Cergy-Saint-Christophe, La Défense, Poissy, Sartrouville ou Suresnes-Mont Valérien profiteront également de cet investissement.

Pas de suppressions d'emplois de contrôleurs





Cela signifie-t-il que des emplois de contrôleurs seront supprimés dans les prochaines années ? "Non, les contrôleurs seront toujours présents", assure-t-on chez SNCF Transilien.



Même réponse chez IDFM : "Non. Vous ne vous posez pas la question dans le métro qui est entièrement équipé de systèmes de validation ! Ce sera la même chose." L'autorité organisatrice assure en outre que l'effectif dédié à la lutte contre la fraude et à la sécurité a augmenté de 700 personnes sur l'ensemble du réseau depuis 2016, bus, train, métro et tramway confondus.