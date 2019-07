Glyphosate : la SNCF cherche à désherber proprement

Les agriculteurs ne sont pas les seuls à être confrontés au problème de la sortie du glyphosate en France. Pour des raisons de sécurité ferroviaire, la SNCF est aussi largement dépendante de cette molécule, dont elle se sert pour se débarrasser de la végétation tout au long et autour de 60.000 kilomètres de voies. Avec ses quelque 40 tonnes de glyphosate achetées par an, elle en est même la plus grosse utilisatrice du pays - même si cela ne représente que 0,4 % du total, la consommation de cet herbicide se comptant le plus souvent en kilos. Depuis quelques années, la société ferroviaire recherche donc activement des solutions de remplacement qui soient compatibles avec une contrainte particulière : sur les voies, le glyphosate est versé par des trains qui roulent à 60 km/h.

Recourir à de l'acide pélargonique

Aujourd'hui, « une dizaine de pistes sont à l'étude, dont trois ou quatre sont bien avancées », affirme Dominique Janot, chef de projet post-glyphosate à SNCF Réseau. La première consiste à utiliser un produit de biocontrôle, l'acide pélargonique, qui doit toutefois être mélangé avec des produits phytosanitaires de synthèse afin d'obtenir une efficacité comparable à celle du...