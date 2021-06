Régionales en Île-de-France : à peine réélue, Pécresse aborde la présidentielle

Elle fait mieux qu'en décembre 2015 d'après des résultats partiels (25% des bulletins dépouillés) du ministère de l'Intérieur. Avec 49,9% des voix au second tour des élections régionales de 2021, Valérie Pécresse dépasserait son score d'il y a six ans: 43,8%. Son principal rival, l'écologiste Julien Bayou, comptabiliserait 27,15% des suffrages contre 16,53% pour le candidat du Rassemblement national, Jordan Bardella.

Montrer qu'elle sait diriger une France miniature

Sans attendre les chiffres définitifs, la présidente (Libres!) du conseil régional a livré un discours aux accents régionaux et nationaux. La description de sa victoire avait en effet des accents de programme présidentiel. Quand elle déclare: "Nous avons fait de la sécurité et de la laïcité, de la qualité de vie et de la solidarité, les valeurs cardinales de nos actions concrètes. Je crois plus que tout à la politique par la preuve", il faut entendre: "Je ferai campagne sur ces quatre thèmes car j'ai déjà des résultats dans ma région".

Idem lorsqu'elle se félicite d'avoir "relevé le défi de la crédibilité et du rassemblement par delà les clivages [...] nombreux en Île-de-France entre Paris et la banlieue, entre les quartiers populaires et les centres-villes, entre l'urbain et le rural. Nous avons su les dépasser !" Par là, Valérie Pécresse veut montrer qu'elle sait diriger une France miniature par-delà les différences territoriales en mobilisant tous les talents disponibles.

La patronne de la région capitale ne s'arrête pas là et renvoie dos à dos, sans les nommer, le Rassemblement national incarné par Marine Le Pen et le président de la République Emmanuel Macron, que tous les sondages présentent déjà comme le duel de 2022: "Nous avons fait baisser l'extrême-droite [...] nous avons fait gagner les forces de la droite et du centre dans une région où la majorité présidentielle avait décidé d'envoyer cinq ministres".

"J'y prendrai toute ma part"

Tout en taclant EE-LV gagnant des grandes villes aux élections municipales de 2020 - "par notre incarnation d'une écologie des résultats, nous avons démontré que l'écologie n'appartenait à aucun camp" - Valérie Pécresse adresse un clin d'œil à son ex-parti politique Les Républicains: "J'ai été entourée de nombreux élus, personnalités de la société civile, militants et tous ces citoyennes et citoyens engagés".

S'en suit une description de l'image qu'elle entend renvoyer à l'opinion: "Les Franciliens ont reconnu en mois une femme d'ordre, une femme libre, une femme fière de servir sa région et son pays" ...et ce qui ressemble à une déclaration de candidature à la présidentielle: "Ce soir, une équipe de France de la droite et du centre a émergé, nous avons une grande responsabilité, j'y prendrai toute ma part."

La suite est encore plus claire: "Je suis déterminée à poursuivre et amplifier mon combat nos convictions et les valeurs de la République", sans parler de la conclusion "Vive l'Île-de-France, vive la République et vive la France!"

A la différence de Xavier Bertrand, réélu dans les Hauts-de-France et déjà tourné vers le scrutin suprême, Valérie Pécresse n'a pas été aussi claire, mais il y a fort à parier qu'elle y pense déjà. En privé, il lui arrive de dire "Je m'intéresse à mon pays", "Avec tout ce que j'ai appris, j'ai bien envie de l'ouvrir" ou encore "Il faut que ça change".

