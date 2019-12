La Normandie met en selle un campus international du cheval

Son portail voit passer plus d'un millier de pur-sang chaque année : des trotteurs de légende et des cracks à plusieurs millions d'euros qui viennent des haras voisins et du monde entier se refaire une santé. Bienvenue au Cirale, le Centre d'imagerie et de recherche sur les affections locomotrices équines. Nous sommes à l'épicentre du département français qui compte le plus de chevaux au mètre carré.

Niché au cœur de la campagne normande à quelques encablures de l'hippodrome de Deauville, ce plateau technique exceptionnel a été lancé, en 1999, par la Région Basse-Normandie dans l'idée de consolider l'« équisystème » local. Originellement voué au diagnostic, le centre a depuis élargi ses activités à la chirurgie orthopédique et à la rééducation. Scanners, échographes à haute résolution, IRM debout et couché, carrière d'entraînement, tapis roulant à grande vitesse, boxes de repos, laboratoires de recherche, salles d'opération... Pour reprendre du poil de la bête, les sportifs de haut niveau à quatre pattes profitent de tous les équipements de pointe.

Dans quelques semaines, ils pourront également s'ébattre dans une immense piscine circulaire nantie d'un puissant tapis roulant....