NBA : La French touch monte en volume

Pour s'intéresser à la draft 2024, il y a deux options. Guetter l'emplette pailletée, avec une franchise qui capterait Bronny James, en y voyant surtout un appât pour ferrer LeBron, le paternel, qui rêve d'un regroupement familial avant la retraite. Ou s'en tenir au sommet, pour mieux contempler l'horizon bleu, blanc, rouge. Victor Wembanyama avait planté le drapeau l'an passé, flanqué de Bilal Coulibaly (7ᵉ choix). Or le basket français pourrait faire encore plus fort, mercredi à Brooklyn : la majorité des projections placent en tête un duo de compatriotes. Numéro un : Zaccharie Risacher. Numéro deux : Alexandre Sarr ; Atlanta et Washington possédant ces cartes maîtresses.

Les prétendants ont 19 ans chacun, mais des profils dissemblables. Si Sarr a forgé à l'étranger, dernièrement en Australie, son bagage d'intérieur mobile (2,16 mètres), Risacher a pu être suivi de près (comme le Choletais Tidjane Salaün, annoncé top 15). Finaliste de l'EuroCup, Bourg-en-Bresse doit une bonne part de son bond en avant à cet ailier de 2,06 mètres gracieux et racé. Un peu comme le père, Stéphane, dont le compteur international égrène 124 sélections et une médaille d'argent aux Jeux olympiques en 2000. Celui du rejeton s'est ouvert en février, face à la Croatie, vite stoppé par une commotion. En amont, Vincent Collet, sélectionneur de l'équipe de France, avait dressé un pont avec « Wemby » : « Quand quelqu'un est vraiment au-dessus, comme pour Victor l'an passé, il ne faut pas attendre. »

Spurs et Bleu de Bresse

Zaccharie Risacher n'est certes pas une licorne, et la cuvée 2024 de la draft pas la plus riche qui soit, mais sa panoplie s'avère déjà étayée. Prêté à Bourg par l'Asvel, où il s'estimait peu responsabilisé, il était attendu sur la dureté et l'agressivité. Il a répondu, faisant grimper sa cote au fil d'une saison scrutée - jusqu'à 21 scouts NBA un soir d'EuroCup à Ulm (Allemagne). La trajectoire amuse François Lamy, consultant sportif du club de l'Ain : « Lors du tout premier entraînement, le coach [Frédéric Fauthoux] a coupé net un simple exercice de 3 contre 0 en voyant Zaccharie finir tranquillement au cercle. Pour lui dire en substance "tu n'es pas ici pour être élégant". Derrière, on n'a pas vu un lay-up [ballon glissé près de l'arceau] de toute la saison, que des dunks ! »

Les prochains claqueront donc au loin. Peut-être à San Antonio, adepte du made in France et enclin, selon des rumeurs, à accueillir le Bleu de Bresse en intégrant ses choix de draft (4e et 8e) dans une transaction. Wembanyama en serait ravi, lui qui s'est rapproché de Risacher lors de son passage à l'Asvel. Le club de Tony Parker, qui aura donc peut-être vu passer coup sur coup deux numéros un. Cette fois, il en retirera un bénéfice, l'accord avec la JL Bourg prévoyant un égal partage des 850 000 dollars d'indemnité de départ.