Agent immobilier : pourquoi évoluer du salariat vers l’indépendance ?

Les différences entre un agent immobilier salarié et un mandataire immobilier

Bien qu'ils réalisent des activités souvent similaires au quotidien, des différences existent entre ces deux professions. Les principales nuances résident dans le statut, dans la rémunération mais aussi dans le rapport que les deux entretiennent avec l'agent immobilier pour qui ils travaillent.

Les spécificités de l'agent immobilier salarié

Une des différences entre un agent immobilier exerçant en agence traditionnelle et un mandataire immobilier indépendant réside dans le fait que le 2ème n'est pas titulaire de la carte T. Il est mandaté par le dirigeant de son réseau qui, lui, est seul détenteur de cette carte de transaction professionnelle. Dans l'absolu, ses misions et son spectre d'actions sont quasi identiques. Le mandat l'habilite en effet à réaliser la quasi-entièreté de la transaction, de la prospection à la négociation, à l'exception de la rédaction du compromis de vente. Cette dernière est prise en charge par le service juridique du réseau pur lequel exerce le mandataire. In fine, le mandataire immobilier indépendant est donc en mesure de proposer exactement les mêmes services qu'un agent immobilier classique.

Parmi les effectifs qui évoluent en tant que salariés dans une agence, un nombre de plus en plus important choisissent de devenir mandataire immobilier. Cette proportion croissante de professionnels considère cette perspective comme une occasion de conjuguer leurs compétences et de gagner en flexibilité. À l'échelle macro, cette tendance se confirme dans de multiples secteurs : les employés en quête d'un meilleur épanouissement recourent à l'entrepreneuriat pour satisfaire ces besoins.

L'essor du métier de mandataire immobilier indépendant

À la différence de la première spécialité, le mandataire immobilier, aussi appelé agent commercial immobilier, ne réclame pas de titre particulier. En contrepartie, ce professionnel n'a pas la possibilité de rédiger un compromis de vente. Il mène donc essentiellement des opérations de recherche et de négociation de biens. S'il est indépendant, le plus généralement comme entrepreneur individuel, il agit toujours en qualité de mandataire pour le compte d'une agence ou d'un réseau.

Ce métier a connu un net développement ces dernières années pour pallier la demande en main-d'œuvre du secteur. Si cette carrière intéresse un grand nombre de Français passionnés par l'immobilier, il séduit également des agents salariés qui trouvent un cadre plus favorable pour exercer leur profession. Pour ces spécialistes qui maîtrisent déjà bien le domaine, c'est une manière de concilier opérationnalité, résultats et souplesse.

Les avantages de devenir mandataire immobilier indépendant pour un agent immobilier salarié

Si les salariés se montrent de plus en plus enclins à se reconvertir dans la carrière de mandataire immobilier, c'est pour les opportunités significatives qui s'offrent à eux. Certains plébiscitent cet horizon pour gagner en liberté quand d'autres y trouvent une manière de mieux valoriser leur expertise.

Une meilleure autonomie au quotidien

Le mandataire immobilier indépendant possède une conduite de son agenda plus souple que celle imposée par le cadre formel dans lequel évolue l'agent immobilier salarié. Ce dernier voit dans l'indépendance une opportunité de gérer son quotidien de manière plus flexible. En travaillant en tant qu'indépendants, ils restent maîtres de leur activité et de la méthode qu'ils souhaitent pour poursuivre leurs missions. Cette notion est cruciale pour appréhender les raisons qui poussent les employés à progresser vers ce statut.

À ce titre, il faut rappeler que le professionnel de l'immobilier est d'abord un expert de sa localité et un passionné des relations humaines. Exercer comme mandataire immobilier indépendant constitue une occasion de se consacrer librement à ces aspects prépondérants. Pour lui, c'est la garantie de renforcer son contact avec le terrain et de mettre en œuvre sa prospection tel qu'il l'entend.

Des grilles de rémunération différentes

D'une manière générale, l'agent immobilier salarié perçoit un revenu fixe auquel viennent s'ajouter les commissions sur les ventes. Les mandataires immobiliers indépendants sont exclusivement rémunérés sur la base d'un pourcentage négocié pour chaque mandat. Cette différence fondamentale permet aux profils les plus persévérants de s'assurer des perspectives de gains intéressantes.

Quand l'agent immobilier salarié est soumis à un volume de travail hebdomadaire constant, le mandataire indépendant arbitre lui-même le nombre d'heures à consacrer à son activité. De ce fait, les indépendants gèrent avec agilité leur emploi du temps selon leurs propres besoins.

Cette autonomie s'impose aussi comme un levier pour satisfaire les attentes profondes du professionnel. Devenant responsable de son entreprise, il ajoute une dimension de challenge avec le souci de la pérennité de sa structure. Pour ce passionné des affaires et du défi, c'est une occasion de s'accomplir dans un cadre sur mesure.

Un exercice différent de la profession

L'indépendance est également un moyen pour faire évoluer la pratique du métier d'agent immobilier. Pour les profils salariés, cela constitue une opportunité d'inventer de nouvelles façons de travailler. Par exemple, les mandataires immobiliers indépendants ont souvent recours aux outils digitaux pour permettre à leur activité de prospérer. Cela leur offre la possibilité de travailler depuis leur domicile, mais aussi de mettre à profit d'autres techniques pour prospecter des marchés variés.

D'autre part, les mandataires indépendants ont l'immense avantage de pouvoir choisir leurs partenaires professionnels. Là où leurs homologues salariés sont contraints à n'évoluer qu'avec une agence, les agents commerciaux immobiliers peuvent sélectionner ceux avec lesquels ils souhaitent collaborer. De la même manière, les mandataires sont également libres d'opter pour l'adossement à un réseau. À la clé : une multitude de contacts professionnels pour étendre leur expertise.

Les mandataires immobiliers indépendants peuvent aussi plus facilement se spécialiser dans un segment de marché que leurs confrères salariés en agence. Ceux qui souhaitent exercer dans des univers spécifiques trouvent dans ce statut un moyen simple de concrétiser cette ambition.

Les particularités du métier de mandataire immobilier indépendant rassemblent de multiples opportunités. Pour les agents immobiliers salariés qui décident de franchir le pas vers l'indépendance, ce statut concentre de nombreuses façons pour offrir un nouveau souffle à une carrière, gagner en flexibilité, atteindre la liberté financière ou encore favoriser un développement plus rapide de son activité.