Coup dur pour l'aéroport de Bordeaux  : Ryanair ferme sa base low-cost

Coup dur pour l'aéroport de Bordeaux. Comme son patron Michael O'Leary menaçait de le faire, Ryanair a annoncé ce mardi la fermeture de sa base opérationnelle bordelaise en novembre, en raison de l'échec des négociations avec la direction de l'aéroport pour baisser les coûts aéroportuaires. Une décision qui entraînera selon la compagnie low-cost irlandaise l'arrêt de 40 lignes au départ et à destination de Bordeaux et la perte de plus de 90 emplois de pilotes, de personnels de cabine et d'ingénieurs basés à Bordeaux.

Déplacement des avions ailleurs en Europe

« En raison de l'augmentation des coûts, nous n'avons pas d'autre alternative financière que de fermer notre base bordelaise et de relocaliser ces avions et ces emplois dans des bases moins coûteuses situées ailleurs dans le vaste réseau d'aéroports du groupe en Europe », a déclaré dans un communiqué le directeur commercial de Ryanair, Jason McGuinness. « La perte de Bordeaux sera un gain pour d'autres aéroports à travers l'Europe, et nous avons déjà entamé des discussions avec nos pilotes, personnel navigant et ingénieurs basés à Bordeaux pour leur offrir des postes similaires dans d'autres bases attrayantes de Ryanair à travers l'Europe à partir de novembre 2024. »

Ryanair est donc passé à l'acte. Il y a moins de deux mois le directeur général du groupe low-cost Michael O'Leary avait a menacé de fermer la base girondine en raison d'une volonté, selon lui, de l'aéroport de « doubler nos charges ». L'aéroport avait alors dénoncé des déclarations « erronées quant au niveau des redevances aéroportuaires de l'aéroport ».

Aujourd'hui, l'aéroport déclare à La Tribune : « Nous avons posé des limites aux exigences de Ryanair. Nous ne souhaitions pas son départ et ils sont toujours les bienvenus. Maintenant nous poursuivons notre axe stratégique de diversification de notre offre ».

Pour autant, la fermeture de la base (les avions et les personnels sont basés à Bordeaux, ce qui permet d'assurer le premier vol au départ et le dernier à l'arrivée) ne signifie pas que Ryanair arrête de desservir Bordeaux au départ d'autres villes. La compagnie n'a pas précisé ce point.

Bordeaux-Mérignac pointait en 2023 à la 8e place du classement des plateformes aéroportuaires françaises, avec 6,6 millions de passagers. Ce chiffre ne représentait toutefois que 85,5% des volumes de 2019, avant la crise du Covid-19, alors que les aéroports français ont retrouvé l'année dernière en moyenne 92,7% de leur clientèle pré-pandémie.