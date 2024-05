Stellantis ouvre un boulevard en Europe aux voitures électriques de son allié chinois Leapmotor

Stellantis fait entrer le loup dans la bergerie. Le constructeur et son partenaire chinois Leapmotor annoncent l'arrivée d'une série de véhicules électriques de la marque chinoise dans 9 pays européens, dont la France, dès septembre. Les modèles seront ensuite lancés dans trois régions supplémentaires à partir du dernier trimestre de cette année, a annoncé mardi Carlos Tavares, précisant qu'il s'agissait de l'Amérique du sud, du Moyen-Orient et de l'Afrique ainsi que de la zone Inde/Asie-Pacifique. Après cette annonce, Stellantis gagnait 1,47% en Bourse et Leapmotor 6,85%.

« Les modèles T03 et C10 seront les premiers véhicules mis sur le marché, suivis d'au-moins un nouveau modèle lancé chaque année au cours des trois prochaines années », est-il précisé dans le communiqué. La C10 est un SUV familial affichant 420 km d'autonomie tandis que la T03 est la citadine électrique star du groupe de 265 km d'autonomie. Cette dernière pourrait être commercialisée autour de 20.000 euros en Europe.

« Avec ces voitures, Stellantis ne pilote pas la baisse des prix en Europe, mais il l'accompagne progressivement », confirme Philippe Houchois, analyste chez Jefferies. Selon les experts du secteur, les prix des voitures électriques pourraient s'harmoniser à ceux des voitures thermiques d'ici 2 ans à 3 ans.

Stellantis avait pris 21% du capital de Leapmotor en octobre dernier pour « bénéficier » de l'offensive chinoise des voitures électriques à bas coûts « plutôt que d'en être victime ». Ensemble, les deux groupes ont également créé une coentreprise pour développer les ventes de la jeune pousse chinoise à l'international. Baptisée Leapmotor International, la coentreprise est détenue à 51% par Stellantis, qui aura « les droits exclusifs de fabrication, exportation et vente des produits Leapmotor en dehors de la Chine », était-il précisé dans un communiqué commun. En tout, Stellantis prévoit un volume des ventes de l'entreprise commune de 500.000 unités d'ici à 2030.

La force de vente et d'après-vente grâce au réseau Stellantis

Surtout, Stellantis s'appuiera sur la force d'une partie de son réseau de distribution pour la vente de ces véhicules. En tout, 200 concessionnaires pourront commercialiser les modèles de Leapmotor en Europe cette année, dont un tiers via le réseau Stellantis & you, a précisé le dirigeant portugais. Des vendeurs indépendants ont également été sélectionnés pour l'occasion. 500 points de ventes sont annoncés pour 2026. Si tout le réseau de Stellantis n'est pas mobilisé, Leapmotor prend une longueur d'avance par rapport à toutes les autres marques chinoises qui n'ont pas de pied-à-terre en Europe. Idem pour les services de financements de Stellantis que les futurs acheteurs de la marque chinoise pourront utiliser.

Autre avantage pour le constructeur chinois : l'après-vente. Il pourra ainsi bénéficier du service de pièces détachées de Stellantis, l'un des gros défauts des marques chinoises déjà présentes sur le continent, comme BYD, ou encore de l'Américain Tesla.

Une fabrication européenne de ces futurs modèles n'a pas été écartée par Carlos Tavares, qui veut étudier toutes les possibilités pour rentabiliser les véhicules.

Une concurrence avec la C3 ?

Ces voitures commercialisées par Stellantis pourraient être le jackpot pour le constructeur européen. À moins que certains modèles, comme la T03, ne viennent concurrencer un autre lancement du groupe : la C3 électrique, prévue pour juin. Pour l'heure, Carlos Tavares veut laisser toutes ses chances aux différentes marques de Stellantis, mais force est de constater que les deux modèles se retrouvent sur le même segment... au même prix.

« L'entreprise ne positionnera pas Leapmotor contre les autres marques de son groupe. Au contraire, Leapmotor sera en concurrence avec d'autres groupes sur le marché mondial dont l'image de marque est similaire à celle de Leapmotor sur le marché chinois, à savoir un produit "à bon rapport qualité-prix" doté de "technologies abordables", a expliqué Stellantis.

« Techniquement, les produits de Leapmotor sont plus avancés que la C3, avec une architecture software plus sophistiquée et une carrosserie plus légère, conçue pour les voitures électriques », précise Philippe Houchois.

La C3 électrique affiche 9.000 commandes au compteur depuis le début de l'année et doit confirmer l'essai dans les mois à venir. Citroën est en effet à la peine dans le groupe, avec des ventes en recul de 17,7% en mars dans un marché en légère baisse de 1,5%. « Nous ne sommes pas dans les objectifs fixés initialement », a avoué Sébastien Caron, directeur de Citroën France.

D'autres modèles de voitures électriques chinoises peu chères sont attendus dans les prochains mois en Europe, comme la Seagull de BYD ou encore la Bingo de la marque Wuling.

La peur des constructeurs européens

Des arrivées qui effraient les constructeurs européens, à la peine dans la fabrication de petits modèles électriques à bas coûts. À quelques semaines des élections européennes, certains politiques commencent à grincer des dents. C'est le cas de François-Xavier Bellamy, tête de liste des Républicains pour les Européennes, qui invite l'Europe à réhausser les droits de douanes en Europe, les passant de 10% à plus de 20% comme aux Etats-Unis, et à revoir l'interdiction de la vente des véhicules thermiques à horizon 2035.

La semaine dernière, le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a rappelé que l'avenir des véhicules en Europe sera électrique et que « la date limite est dans 10 ans, et pas dans quelques instants. Nous avons 10 ans pour réaliser cette transition et ce n'est pas au moment où l'on réussit qu'il faut changer de pied, au contraire ». Les autres constructeurs européens devront peut-être marcher sur les pas de Stellantis et s'allier directement aux Chinois, pour proposer des véhicules significativement moins chers dans les années à venir.