Comment éclairer l’extérieur en faisant des économies d’énergie  ?

(Crédits : DR)

Un bon éclairage met en valeur l’espace extérieur tout en le rendant plus fonctionnel. Avec l’augmentation incessante du prix de l’énergie, mieux vaut installer des dispositifs d’éclairage moins énergivores, et adopter les bons réflexes. Adaptée à l’usage extérieur, la lampe LED représente aujourd’hui une solution plus économique que les anciens modes d’éclairage halogènes ou fluorescents.