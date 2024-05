Bureaux à durées flexibles VS baux traditionnels 3/6/9 : comment la tendance des bureaux flexibles redéfinit le marché du bureau ?

Pourquoi le bail 3/6/9 n'est plus la norme ?

Avant considéré comme la norme, le bail 3/6/9 devient progressivement une option parmi d'autres en France. Son engagement rigide sur une période de trois ans minimum n'est plus en phase avec les besoins des entreprises d'aujourd'hui. Les startups et les entreprises en pleine croissance ont désormais besoin de souplesse. Elles recherchent des solutions qui leur permettent d'ajuster rapidement leurs espaces de travail en fonction de leur évolution.

L'émergence des contrats de bureaux flexibles

Les bureaux flexibles se sont imposés comme une réponse incontournable à l'ère du télétravail généralisé. Ces contrats de services offrent une flexibilité sans précédent, permettant de louer un espace de bureau pour une durée souple, avec la possibilité de résilier le contrat à tout moment avec un préavis généralement de deux mois.

Cette prestation de services s'est développée en France, notamment dans des villes telles que Paris, Lyon et d'autres grandes métropoles, en réponse aux attentes émergentes des entreprises et de leurs collaborateurs. Les offres de location de bureaux avec Fiveoffices sont directement issues des besoins exprimés par les acteurs du marché. Le bureau flexible a fait ses preuves au point de devenir une formule privilégiée par rapport au bail traditionnel.

En outre, les bureaux flexibles tels que les espaces de coworking offrent des avantages supplémentaires, tels que des services partagés tels que l'accès à une connexion Internet haut débit, des salles de réunion bien équipées et une assistance administrative. Ces services permettent aux entreprises de se concentrer pleinement sur leurs activités principales, sans se soucier des contraintes liées à la gestion de leurs locaux.

La flexibilité géographique : une nouvelle donne pour les entreprises

La flexibilité de l'espace permet aux entreprises d'explorer de nouveaux marchés et d'adapter leur présence physique en fonction des besoins changeants de leur activité. Ce type de bureau permet à la fois d'ajuster le nombre de postes de travail, à la hausse ou à la baisse sans aucune pénalité, mais aussi de répartir les collaborateurs entre des bureaux privatifs et des espaces de coworking afin d'optimiser les coûts de location. Le bureau flexible est un environnement stimulant, brisant ainsi la monotonie.

Il est possible d'envisager d'avoir plusieurs adresses de bureaux pour s'installer au plus près de vos besoins. Rien n'empêche une entreprise de disposer d'un siège social plus restreint dans un quartier prisé, tout en offrant à ses collaborateurs un espace de coworking à proximité de leur domicile.

Une rapidité d'installation : une solution prête à l'emploi

Prêts à l'emploi avec des meubles, une connexion internet et d'autres services déjà en place, les bureaux à durée flexible permettent aux entreprises de démarrer leurs activités immédiatement. Selon le contrat de prestation, les bureaux flexibles donnent souvent l'accès à des équipements et à des services tels que des salles de réunion, des cuisines et des espaces de détente. Pour les entreprises, cela signifie bénéficier d'installations de qualité sans les coûts liés à la gestion de ces services de manière indépendante.

Une résiliation facilitée : la liberté de choisir

Contrairement aux baux commerciaux traditionnels, résilier un contrat flexible est généralement simple et peu coûteux. Les entreprises sont libres de réajuster leurs besoins sans être pénalisées par des clauses de sortie contraignantes.

Dans cette tendance des bureaux flexibles, les espaces de coworking, les bureaux opérés ou le flexoffice redéfinissent le marché du bureau en offrant aux entreprises une flexibilité et une adaptabilité sans précédent. Ces espaces de travail favorisent le développement du réseau professionnel, la mutualisation des espaces communs, la synergie des compétences ainsi que la stimulation de la productivité.

Cette transition du marché du bureau change la vision de l'espace de travail avec des solutions plus ouvertes à la collaboration et l'innovation.