Découvrez le palmarès 2024 du « Prix du livre La Tribune »

Ils ont tranché, après de multiples débats riches et intenses. Les membres du jury du « Prix du livre La Tribune » (organisé en partenariat avec Crédit Agricole, L'Oréal, La France Mutualiste, CCI France, Fidal, Bpifrance) ont couronné ce jeudi soir, à Paris, les deux lauréats du « Prix du livre La Tribune », attribué dans deux catégories distinctes, Fiction et Essai.



Dans la catégorie Fiction, Claire Vesin s'impose avec « Blanches » (La Manufacture de livres). Ce premier roman nous fait découvrir, sous un jour différent, les affres des métiers de la santé et l'ambigüité permanente de ceux qui l'exercent, entre passion et désespoir. Claire Vesin, elle-même médecin, questionne en filigrane le lecteur sur l'équation, très délicate, de l'avenir économique et social de la santé en France. « Blanches » concourrait, dans la catégorie Fiction, face à deux autres finalistes : « Le dernier étage du monde » (Anne Carrière) de Bruno Markov, et « Humus » (Editions de l'Observatoire) de Gaspard Koenig.

Claire Vesin, autrice de « Blanches »

Dans la catégorie Essai, le jury a récompensé Raphaël Llorca pour « Le roman national des marques. Le nouvel imaginaire français » (L'Aube). Cet ouvrage dépasse les débats intellectuels actuels très polarisés, et livre un constat essentiel : le monde politique a délaissé l'espace symbolique du roman national, et a échoué à articuler un récit qui raconterait la France d'aujourd'hui et celle à construire. Raphaël Llorca propose des clés pour renouveler nos imaginaires politiques, reconstruire une vision du monde partagée, en s'inspirant notamment de la créativité et de l'optimisme dont font preuve certains discours de marques. « Le roman national des marques. Le nouvel imaginaire français » faisait face, dans la catégorie Essai, à « Submersion » (Grasset) de Bruno Patino, et « Hé patron ! Pour une révolution dans l'entreprise » (Seuil) de Miranda Richmond Mouillot, Dave Hackett et Isabelle Ferreras.

Raphaël Llorca, auteur de "Le roman national des marques".

Rendez-vous désormais en 2025, pour découvrir les futures sélections du « Prix du livre La Tribune ». Un prix salué par Jérôme Garcin, président de cérémonie, « avec un jury totalement libre et autonome, a-t-il souligné, ce qui est chose rare ».