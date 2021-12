Transition énergétique : Eni ajoute une corde de plus à son arc en France en rachetant le cabinet Enera

C'est un premier investissement en France qui donne le ton. Eni Gas & Power France, filiale de l'énergéticien italien dans l'Hexagone, est entré au capital d'Enera Conseil, bureau d'études spécialisé dans la maîtrise de l'énergie des bâtiments. Pour Eni, la trajectoire est claire : la transition énergétique forme l'un de ses grands axes de développement pour les années à venir.

Le bâtiment, un gisement d'économies d'énergie à traiter d'urgence

Eni s'aventure ainsi dans le créneau, très porteur, des services énergétiques, en particulier dans le bâtiment. Il faut dire que les besoins sont immenses. Ce secteur émet chaque année en France près de 123 millions de tonnes de CO2, ce qui représente pas moins de 44 % de l'énergie consommée dans le pays. L'un des points sensibles de la transition énergétique est sans conteste à chercher du côté d'un parc tertiaire et résidentiel aujourd'hui largement énergivore : 61 % des bâtiments possèdent un DPE (Diagnostic de performance énergétique) égal ou supérieur à D. Le gisement d'économies d'énergie est colossal.

Cabinet réputé, Enera va permettre à Eni Gas & Power France de se positionner comme un acteur de premier plan sur le sujet, suite logique pour un énergéticien de premier plan en Europe. « Grâce à une intégration rapide d'Enera, nous sommes convaincus que notre croissance dans les services et l'efficacité énergétique s'accélérera fortement et fera d'Eni Gas & Power France un acteur à la pointe de la transition énergétique », estime Daniel Fava, directeur général d'Eni.

Pour Enera Conseil, une telle association avec Eni doit lui permettre de son côté de franchir un cap majeur, « avec la possibilité offerte de toucher une cible plus large partout en France », se réjouit Julien Michet, le cofondateur du bureau d'études thermiques et fluides qui a vu le jour en 2006 à Clichy (Hauts-de-Seine).

Expertise complète dans l'efficacité énergétique du bâtiment

Concrètement, avec son nouvel atout Enera, Eni peut déployer dans l'Hexagone une nouvelle offre enrichie autour de l'efficacité énergétique à destination des entreprises, copropriétés ou organismes publics. L'expertise englobe tous les aspects de la réduction de la consommation et des factures d'énergie, avec des prestations ciblées telles que des audits techniques ou règlementaires (liés notamment au décret tertiaire) ou la mise en place de solutions innovantes de monitoring de l'énergie. En aval, Enera accompagne ses clients en tant que maître d'œuvre pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique pour les bâtiments tertiaires comme résidentiels. Et pour compléter ce dispositif, Eni propose un accompagnement financier pour la réalisation de ces travaux de rénovation énergétique via le dispositif des certificats d'économies d'énergie.

L'énergéticien italien poursuit ainsi sa mue, en adéquation avec les nouveaux enjeux environnementaux. Ailleurs en Europe, le groupe a d'ailleurs racheté cette année Dhamma Energy, producteur d'énergie solaire en Espagne et en France, mais aussi Be Power et sa filiale Be Charge, spécialisées dans les bornes de recharge pour véhicules électriques. Eni s'est fixé comme objectif d'atteindre la neutralité carbone en 2050.

