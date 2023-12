Trophées de l'innovation de l’IRD : découvrez les deux lauréates

Le 28 novembre dernier, l'IRD a en effet annoncé les deux lauréates de ses premiers Trophées de l'innovation. « Par cette initiative, nous souhaitions afficher notre soutien au développement de solutions innovantes basées sur la science et visant à répondre à des enjeux de durabilité en lien avec les populations des pays du Sud. Nous sommes heureux de pouvoir accompagner les lauréates de cette première édition et de participer ainsi à la réussite de leur projet », déclare Valérie Verdier, la présidente-directrice générale de l'IRD. Distinguées parmi quarante-quatre candidats et six finalistes, les deux lauréates décrochent chacune un financement de 10 000 euros et un accompagnement d'un an pour mener à bien leur projet.

Deux chercheuses récompensées

La jeune géologue et lauréate Clarisse Njovu Balegamire a été récompensée pour son projet de valorisation des déchets miniers aurifères, afin de construire des routes en République démocratique du Congo. Elle propose ainsi de remplacer le sable de rivière par les rejets minier dans la fabrication du béton qui compose les pavés. « C'est un grand privilège, une grande joie et une satisfaction d'avoir été sélectionnée. L'enjeu est immense dans notre pays où les déchets sont nombreux et les besoins en béton importants. Ce prix va déclencher de grands changements dans le secteur minier », affirme la chercheuse.

La deuxième lauréate, Adèle Rayangnéwendé Ouédraogo, chargée de recherche en agro-pédologie, a été distinguée pour son projet de formulation de biofertilisants à partir de déchets ménagers, agricoles et agro-industriels destinés à améliorer la fertilité des sols au Burkina Faso. « Je remercie l'IRD pour cette opportunité exceptionnelle. Ce prix permettra d'accroître notre capacité de production et de mettre au point de nouvelles formulations, et ainsi de faire un grand bond en avant. Améliorer la fertilisation de nos sols est une nécessité », souligne-t-elle. La jeune scientifique souhaite avoir « le maximum d'impact socio-économique, agricole et environnemental » et faire de son projet « un modèle de valorisation des déchets en fertilisants organiques » dans son pays.

Les quatre autres projets portaient sur un dispositif participatif de suivi de la pêche au crabe, l'utilisation de plantes locales pour élaborer des compléments alimentaires, la valorisation de microalgues marines comme superaliments sans apport azoté et le développement d'un produit à base d'extraits végétaux protégeant contre les moustiques.

Un parcours de formation et d'accompagnement par l'IRD

Avant de présenter leur projet devant un jury d'experts, les six finalistes ont bénéficié de séances de coaching et de formation à l'entrepreneuriat dans le cadre d'une préparation de plusieurs mois. « Nous avons appris à valoriser nos résultats de recherche par la voie entrepreneuriale : découvrir le statut de chercheur entrepreneur, apprendre à réaliser un business model et à faire vivre son entreprise... », rapporte Adèle R. Ouédraogo. Début octobre, les finalistes ont bénéficié de trois jours de coaching à Rabat, au Maroc, pour établir leur feuille de route. Ils ont également suivi une journée d'entraînement au pitch, à Marseille, la veille de leur présentation, afin de renforcer leurs compétences oratoires. Le jour de la cérémonie de remise des Trophées, les six doctorants et jeunes chercheurs ont eu l'opportunité de présenter leur projet devant un large public lors du sommet EMERGING Valley à Marseille, événement international majeur pour les acteurs de la tech Afrique-Europe. Ils ont également pu nouer des liens avec des investisseurs, des entrepreneurs et des partenaires potentiels. Adèle R. Ouédraogo, par exemple, a eu un échange fructueux avec une consœur de l'IRD : « Nous avons l'intention de créer une collaboration entre les deux équipes », précise la lauréate.

Les Trophées de l'innovation reflètent l'engagement de l'IRD pour soutenir l'innovation et proposer des solutions en réponse aux enjeux globaux. A l'aube de ses 80 ans, l'institut joue un rôle clé dans la valorisation et l'avenir de la recherche au Sud.